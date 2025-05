Fonte foto: Samsung

Su Amazon è disponibile l’offerta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet Android low cost in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo: il Samsung Galaxy Tab A9+, infatti, viene ora proposto in sconto al prezzo di 158 euro, andando a scegliere la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Ancora più interessante è la promo per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Questa variante del tablet di Samsung, infatti, viene ora proposta al prezzo scontato di 199 euro. Entrambe le varianti sono vendute e spedite da Amazon e possono essere acquistate anche scegliendo il pagamento in 5 rate mensili, senza costi aggiuntivi.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chi è alla ricerca di un buon tablet, completo e veloce ma con un prezzo davvero contenuto. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi andare a scegliere la versione desiderata del tablet.

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab A9+: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un ottimo tablet, dotato di un prezzo accessibile e di una scheda tecnica senza punti deboli in rapporto alla fascia di prezzo in cui viene proposto. Tra le specifiche tecniche troviamo, infatti, un bel display da 11 pollici con pannello LCD caratterizzato da risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel e da un refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695, un’ottima soluzione per la fascia di prezzo. Il chip viene affiancato da 4/8 GB di RAM e da 64/128 GB di storage. Le versioni in offerta sono dotate di connettività Wi-Fi ma c’è anche una variante con supporto al 5G.

Il tablet ha una batteria da 7.040 mAh e può contare su di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e su di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e con aggiornamento in arrivo ad Android 15. Da segnalare anche la presenza di un sistema di quattro speaker stereo.

Samsung Galaxy Tab A9+: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ con un prezzo ridotto a 158 euro per la variante 4/64 GB mentre la versione 8/128 GB ora costa 199 euro. Entrambe le varianti sono vendute e spedite da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate. L’offerta proposta è accessibile tramite il banner riportato qui di sotto.