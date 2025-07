Il Samsung Galaxy Tab A9 è in offerta e ora costa meno di 100 euro: si tratta di un vero e proprio affare low cost per chi cerca un nuovo tablet economico

Su Amazon è in corso l’offerta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet low cost. Spendendo meno di 100 euro, infatti, è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9, un ottimo dispositivo pensato per chi ha bisogno di un modello economico ma in grado di offrire buone prestazioni e un software ricco di funzionalità.

Con l’offerta di oggi, il Samsung Galaxy Tab A9 è ora acquistabile al prezzo scontato di 98 euro diventando uno dei best buy del momento per il segmento di mercato dei tablet low cost. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo e il modello rappresenta la soluzione giusta per chi ha un budget ridotto. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy Tab A9 – 8,7 pollici – MediaTek Helio G99

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9 comprende un display LCD da 8,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 800 x 1340 pixel e con rapporto tra le dimensioni di 5:3. Si tratta, quindi, di un tablet compatto, ideale anche per l’utilizzo come "tablet per bambini".

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G99. Il chip in questione, dotato di CPU octa-core e realizzato con processo produttivo a 6 nm, è in grado di offrire ottime prestazioni in rapporto alla fascia di prezzo in cui il tablet va a collocarsi.

Da segnalare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM e di 64 GB di storage oltre a una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica cablata da 15 W. Il tablet può contare anche su una fotocamera da 8 Megapixel posizionata posteriormente e su una fotocamera anteriore da 2 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della One UI.

Il Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet economico, in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni anche in un formato compatto. Si tratta di un modello pensato per gli utenti alla ricerca di un tablet da meno di 100 euro che possa garantire un utilizzo senza troppi compromessi.

Samsung Galaxy Tab A9, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9 con un prezzo scontato di 98 euro. Il tablet è disponibile con uno sconto del 48% ed è acquistabile premendo sul banner qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e garantisce la possibilità di acquistare un tablet economico con un prezzo molto interessante.

