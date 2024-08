Il Galaxy Tab A9+ Kids Edition è il nuovo tablet per bambini di Samsung, ecco come è fatto e quanto costa

Fonte foto: Samsung / YouTube

Il Galaxy Tab A9+ Kids Edition è il nuovo tablet per bambini con cui Samsung rinnova la sua gamma. Si tratta di una versione speciale del Galaxy Tab A9+, modello di riferimento della famiglia di entry level (il Galaxy Tab A) della gamma di tablet della casa coreana.

Il modello ha alcune caratteristiche esclusive, sia hardware, per renderlo più resistente, che software, per renderlo più sicuro. Questo tablet è, quindi, adatto all’utilizzo per i più piccoli, sia per l’intrattenimento che per l’uso didattico, in vista del “back to school”.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo Galaxy Tab A9+ Kids Edition è un’evoluzione diretta della versione standard, da cui riprende il SoC Qualcomm Snapdragon 695 e il display TFT da 11 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz. Il modello è dotato anche di 4 GB di RAM e 64 GB di storage (il Tab A9+ è disponibile anche in una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage che, salvo sorprese, non dovrebbe arrivare in versione Kids Edition).

C’è anche una batteria da 7.040 mAh. La Kids Edition è dotata della Puffy Cover, una particolare custodia, con kickstand, realizzata in gomma e pensata per proteggere il tablet dall’uso improprio che un bambino potrebbe farne. La custodia è disponibile in tre colorazioni (rosso, giallo e blu). Una custodia è sempre inclusa in confezione ma è possibile acquistare altre custodie separatamente.

Il tablet include anche la Crayo-Pen, una particolare stylus disponibile in tre versioni, con possibilità di sfruttare un apposito alloggiamento nella custodia (c’è anche la possibilità di legare con un cavo la penna al tablet per evitare di perderla).

Il comparto software, basato su Android 14 con One UI, è arricchito dall’app Samsung Kids, già pre-installata, che consente di personalizzare il controllo partentale, con vari strumenti per garantire al bambino la possibilità di utilizzare il tablet in sicurezza. Gli utenti possono, in ogni caso, utilizzare l’app Family Link di Google, scaricabile dal Play Store e configurabile con il proprio account Google, per impostare il tablet in modo che il software si adatti ai più piccoli.

Quando costa e quando arriva

Il nuovo Galaxy Tab A9+ Kids Edition è stato appena svelato e si prepara a raggiungere il mercato americano nel corso del mese di agosto, con la variante Wi-Fi e, successivamente, con una variante 5G.

Il prezzo, della versione Wi-Fi, è di 269 dollari (50 dollari in più rispetto alla versione standard del tablet). Non è stato rivelato il prezzo della variante 5G. Per il momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia di questo nuovo tablet per bambini di Samsung.