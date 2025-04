Fonte foto: Samsung

Per acquistare un nuovo tablet low cost c’è oggi la possibilità di puntare sulla gamma Samsung e, in particolare, sull’ottimo Samsung Galaxy Tab A9. Si tratta di un tablet compatto, dotato di una buona scheda tecnica, che può rappresentare il prodotto giusto anche per chi è alla ricerca di un tablet per bambini di qualità.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9 con un prezzo scontato di 119 euro. C’è uno sconto netto (-37%) rispetto al listino. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli account Amazon abilitati agli acquisti rateizzati.

Si tratta di una buona occasione per mettere le mani su di un tablet completo e di buona qualità con una spesa davvero contenuta. Il Samsung Galaxy Tab A9, inoltre, è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita e alla consegna veloce. L’acquisto può avvenire premendo sul box qui di sotto. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.

Samsung Galaxy Tab A9 – MediaTek Helio G99 – 4/64 GB – Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

La scheda tecnica del Galaxy Tab A9 comprende un display LCD da 8,7 pollici con risoluzione di 800 x 1.340 pixel. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC MediaTek Helio G99 con CPU octa-core che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 5.100 mAh. Si tratta di una combinazione in grado di garantire buone prestazioni e un’autonomia elevata, in rapporto alla fascia di prezzo.

Il tablet ha una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 2 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI (arriverà anche l’aggiornamento ad Android 15). Tra le specifiche troviamo il supporto alla connettività Wi-Fi Dual Band, il jack audio da 3,5 mm e gli speaker stereo. Le dimensioni sono pari a 211 x 124,7 x 8 mm per un peso di 332 grammi.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9 è disponibile in offerta su Amazon: con la promo in corso è ora possibile acquistare il tablet con un prezzo scontato di 119 euro e con opzione di pagamento in 5 rate che permette di dilazionare la spesa utilizzando una carta di debito o di credito e senza interessi (ma solo per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateizzati). Il tablet, venduto direttamente da Amazon, è disponibile tramite il box seguente. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Samsung Galaxy Tab A9 – MediaTek Helio G99 – 4/64 GB – Wi-Fi