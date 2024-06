Samsung, il tablet top di gamma a prezzo incredibile: va comprato ora

Versatile e completo, è l'ideale per chi lavora in mobilità. Oggi è su Amazon al minimo storico e puoi pagarlo in 5 rate senza interessi.

Fonte foto: Samsung Newsroom

Non sempre l’unica soluzione per lavorare in completa mobilità sta negli ultrabook. Il più delle volte, infatti, sufficiente spostare un po’ lo sguardo per accorgersi che ormai, a livello di prestazioni e di funzionalità, i tablet top di gamma hanno ben poco da invidiare ai laptop in commercio.

Dispositivi come il Samsung Galaxy Tab S9 FE, infatti, garantiscono un’elevata potenza di calcolo, portabilità estrema (pesa meno di 500 grammi e occupa pochissimo spazio) e tutto ciò di cui si può aver bisogno per lavorare, divertirsi e passare il tempo libero. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon lo si paga davvero poco: lo sconto del gigante del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo storico e fa risparmiare centinaia di euro.

Tablet Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprando ora il tablet Samsung in offerta su Amazon potrete approfittare di una doppia promo a dir poco imperdibile. Non solo potrete risparmiare centinaia di euro grazie a uno sconto mai visto in precedenza, ma avrete anche la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Il Galaxy Tab S9 FE con connettività 5G è infatti disponibile con uno sconto del 38% al prezzo più basso del web. Acquistandolo oggi lo pagherete 399,00 euro (stesso prezzo della versione Wi-Fi non in offerta) e un risparmi di 250 euro rispetto al prezzo di listino.

La convenienza raddoppia grazie alla possibilità di pagare in cinque rate a tasso 0. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono infatti optare per il pagamento rateale: in questo modo il tablet Samsung in offerta su Amazon costa 79,98 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Galaxy Tab S9 FE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un device completo e versatile, grazie al quale potrete lasciare a casa il laptop e liberare spazio utile nello zaino. Basta infatti scorrere velocemente la scheda tecnica del Galaxy TAb S9 FE di Samsung per accorgersi di avere a che fare con un tablet che ha ben poco da invidiare anche ai migliori computer portatili oggi in commercio.

All’interno della scocca troviamo il SoC Exynos 1380, progettato e realizzato dalla stessa casa sudcoreana. Un chip che, forte di una CPU octa-core e della GPU Mali-G68 M5, è in grado di eseguire senza alcun problema anche gli applicativi più esigenti. Sarete in grado di creare documenti di testo o elaborare fogli di lavoro, ritoccare foto e montare video in maniera del tutto naturale e senza rallentamenti. Merito anche dei 6 GB di RAM e della memoria da 128 GB (espandibile fino a 1 TB) che consentono di eseguire contemporaneamente più app.

Il display LCD da 10,9 pollici (risoluzione 1440×2304 pixel) garantisce un’esperienza visiva di livello assoluto. I colori saranno realistici e brillanti, mentre i testi saranno dettagliati e definiti. La frequenza di aggiornamento da 90 Hz e l’elevata luminosità permettono di utilizzare il Galaxy Tab S9 FE in qualunque condizione di luminosità, anche esposto alla luce diretta del sole.

La connettività 5G è il fiore all’occhiello di un dispositivo pensato per la produttività e il tempo libero. Sarà sufficiente aggiungere una scheda SIM con abbonamento dati per poter connettere il tablet alla Rete ovunque vi troviate. Non avrete così bisogno di trovarvi vicino a una rete Wi-Fi per lavorare, vedere film e serie TV o semplicemente navigare nel web.

