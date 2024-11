Black Friday, il tablet top di gamma costa pochissimo: va comprato ora

Il Galaxy Tab S9 FE è disponibile in offerta per il Black Friday di Amazon con uno sconto del 36% e risparmi ben 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Nella numerosa famiglia di tablet Samsung lanciati nell’ultimo periodo, merita una menzione d’onore il Galaxy Tab S9 FE, modello con ottime caratteristiche e protagonista di un’ottima offerta nel Black Friday di Amazon. Il tablet è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 36% sul prezzo di listino che ti fa risparmiare ben 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il tablet si presta anche a essere un’ottima idea regalo in vista del Natale se non vuoi spendere cifre molto più consistenti per un tablet Apple.

Il Galaxy Tab S9 FE, infatti, è una delle migliori alternative sul mercato all’iPad Air. Dotato di una scheda tecnica che lo rende anche versatile nell’utilizzo quotidiano. Schermo di grandi dimensioni, ottima potenza che permette di utilizzare anche le app più pesanti come, ad esempio, i videogame, e infine una batteria che dura tutto il giorno. Aspetto più interessante, però, è la presenza della S Pen, il pennino che all’occorrenza lo trasforma in un taccuino digitale. Con questo tablet puoi fare veramente di tutto, dal lavorare mentre sei in viaggio, al vedere film e serie TV sdraiato comodamente sul divano. A questo prezzo è una delle migliori offerte della giornata.

Galaxy Tab S9 FE in offerta: prezzo e sconto

L’offerta è di quelle veramente uniche. Il Galaxy Tab S9 FE è disponibile su Amazon a un prezzo di 349 euro, con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico per il tablet Samsung e anche di una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi sul web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il tablet è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Questo vuol dire che hai più di un mese per provarlo e che lo puoi anche regalare in vista del Natale.

Galaxy Tab S9 FE: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Tab S9 FE è uno dei migliori tablet disponibili nella fascia di prezzo tra i 300 e i 400 euro. La qualità del dispositivo viene espressa in maniera chiara dalla scheda tecnica che si basa sul potente processore Exynos 1380 prodotto e progettato da Samsung e ottimizzato appositamente per i suoi prodotti. Il tablet è dotato di un display da ben 10,9 pollici ad alta risoluzione e dotato di tecnologia Vision Booster che permette di vederlo in maniera chiara anche sotto la luce diretta del sole. I 6 gigabyte di RAM e i 128 gigabyte di memoria interna sono perfetti per installare qualsiasi tipologia di app.

Il tablet di Samsung è anche molto versatile. Oltre al classico utilizzo casalingo per vedere film e serie TV e per giocare ai propri videogame preferiti, lo puoi usare anche per il lavoro o lo studio. Infatti, il tablet è dotato della S Pen, il pennino con cui puoi prendere appunti, sottolineare documenti e disegnare nel momento libero. La fotocamera frontale, invece, si presta benissimo alle videochiamate di lavoro.

Il tablet è dotato anche di alcune funzioni di intelligenza artificiale. Ad esempio, con "Cerchia, trova" ti basta cerchiare un oggetto presente in una foto per effettuare una ricerca sul web. Chiudiamo con l’ottima batteria con la quale non avrai problemi ad arrivare a fine giornata.

