Samsung, il tablet top di gamma costa pochissimo: va comprato subito

Da oggi trovi il Galaxy Tab S9 FE in promo al minimo storico e approfitti di una super promo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri caratteristiche e prezzo.

I tablet sono sempre più dei dispositivi multifunzionali con cui puoi fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV fino al lavorare mentre si è in viaggio. Tra le aziende che hanno investito maggiormente in questo settore negli ultimi anni c’è sicuramente Samsung. Il colosso sud-coreano ha lanciato diversi modelli in grado di coprire un’ampia fascia di mercato. Tra i più interessanti c’è sicuramente il Galaxy Tab S9 FE, un modello con caratteristiche da top di gamma e che sfida apertamente l’iPad di Apple. Un tablet versatile con cui puoi fare di tutto e che è dotato anche della S Pen, il pennino che lo trasforma velocemente in un taccuino digitale.

L’ottima notizia di oggi è l’offerta disponibile su Amazon per il tablet di Samsung. Infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro. In questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio e hai anche la garanzia di acquistare su un sito affidabile. Inoltre, per diminuire l’esborso hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittare di questa opportunità sarebbe un grossissimo errore.

Galaxy Tab S9 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta speciale per un tablet speciale. Da oggi trovi il Galaxy Tab S9 FE in promo a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Per il tablet di Samsung si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese. Se sei alla ricerca di un tablet versatile e con un prezzo abbordabile, è una delle migliori promo che puoi trovare oggi.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai due settimane di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: la promo è molto richiesta e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Tab S9 FE: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Tab S9 FE rinnova il concetto di tablet, a partire dalla presenza penna digitale. Infatti, la S Pen è stata resa ancora più precisa, tanto che ti sembrerà di scrivere sulla carta, con possibilità di scegliere tra la scrittura in senso orizzontale o verticale. Non potrai mai smarrirla, visto che si attacca magneticamente sul retro del dispositivo. Il display è sufficientemente ampio (10,9") per studiare, giocare, lavorare o guardare contenuti in streaming ovunque ci si trovi. Lo schermo restituisce immagini realistiche con dettagli nitidi e cristallini, supportati dalla gamma cromatica DCI-P3 e da una luminosità che si adatta sempre all’ambiente circostante. Protezione per gli occhi garantita dalla bassa emissione di luci blu.

Il device del colosso sudcoreano è stato realizzato appositamente per essere utilizzato ovunque, senza temere urti o particelle dannose. Infatti, è custodito come un gioiello in uno scrigno composto da un châssis con bordi resistenti in metallo. Inoltre, è stata introdotta la classificazione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere. Prestazioni eccellenti grazie alla presenza del chipset Exynos 1380 per alte prestazioni, anche in caso di multitasking o gaming con videogiochi di ultima generazione. Memoria nativa da 128 GB, espandibile con una scheda microSD. RAM da 6 GB. Infine, la batteria da 8.000 mAh consente di arrivare tranquillamente a fine giornata anche in caso di utilizzo intensivo.

