Fonte foto: Samsung Newsroom

La gamma Samsung si prepara a registrare l’arrivo di due nuovi tablet: come confermato da diversi leak in questi ultimi giorni, si tratta dei nuovi Galaxy Tab S10 FE e FE+ che andranno ad arricchire la gamma sostituendo gli attuali Tab S9 FE e FE+ (in foto) e incrementando l’offerta di modelli Fan Edition che, in futuro, dovrebbe registrare anche l’arrivo di un nuovo smartphone pieghevole. Le specifiche dei nuovi tablet sono, almeno in parte, già confermate. Alcune informazioni rivelate dal magazine Ytechb, inoltre, confermano quelli che saranno i prezzi dei modelli in arrivo.

Galaxy Tab S10 FE e FE+: come saranno

I nuovi Galaxy Tab S10 FE e FE+ dovrebbero avere la stessa scheda tecnica, al netto delle dimensioni del display con il modello base che utilizzerà un pannello da 10,9 pollici mentre la variante Plus arriverà fino a 13,1 pollici. Per entrambe le versioni dovrebbe esserci un pannello LCD, come già avvenuto per la generazione precedente.

Rispetto ai Tab S9 FE, però, ci sarà un importante aggiornamento per quanto riguarda il SoC. I nuovi tablet di Samsung utilizzeranno il SoC Exynos 1580. Si tratta dello stesso chip utilizzato dal nuovo smartphone di fascia media Galaxy A56. Come confermato anche dai primi test sul mid-range, le prestazioni dovrebbero essere di ottimo livello, con un netto passo in avanti rispetto all’Exynos 1380 utilizzato dai Tab S9.

Il chip sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oppure da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Uscirà di scena la variante 6/128 GB, utilizzata dai Tab S9 FE. Al momento, non ci sono informazioni sulla capacità della batteria e sulle altre specifiche. Il sistema operativo, invece, sarà Android 15 con interfaccia One UI 7.0 che comprenderà anche alcune funzioni Galaxy AI; oltre a questo Samsung dovrebbe garantire anche 6 major update. Infine i due tablet dovrebbero includere in confezione anche la S-Pen.

Galaxy Tab S10 FE e FE+: quando arrivano

I nuovi tablet di Samsung dovrebbero arrivare sul mercato nel corso del prossimo futuro, probabilmente già durante il secondo trimestre del 2025. In attesa di maggiori dettagli sulla data di lancio, i prezzi dei Galaxy Tab S10 FE e FE+ sono già stati anticipati. Le varianti Wi-Fi dei tablet saranno disponibili con questi prezzi:

Galaxy Tab FE 8/128 GB : 499 dollari

: 499 dollari Galaxy Tab FE 12/256GB : 569 dollari

: 569 dollari Galaxy Tab FE+ 8/128 GB : 649 dollari

: 649 dollari Galaxy Tab FE+ 12/256GB: 749 dollari

Tutti i modelli saranno distribuiti anche in Italia, tuttavia, resta da capire quale sarà la conversione in euro (i prezzi potrebbero partire da 500-600 euro). Infine Sono in arrivo anche le versioni 5G che dovrebbero costare 50-100 euro in più rispetto alle versioni dotate della sola connettività Wi-Fi.