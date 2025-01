Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic combina eleganza e prestazioni elevate, rappresentando la scelta ideale per chi cerca uno smartwatch completo ed efficiente e non vuole assolutamente scendere a compromessi. Spiccano certamente su questo device l’ottimo schermo AMOLED protetto da cristallo zaffiro e le funzionalità avanzate per il monitoraggio dei parametri vitali e il fitness, che gli permettono di offrire agli utenti un’esperienza d’uso di altissimo livello, perfettamente integrata nelle attività quotidiane e non solo.

Grazie all’offerta Amazon, il Galaxy Watch6 Classic è disponibile al minino storico con un prezzo che scende sotto i 230 euro. Un’occasione unica che rende possibile acquistare il top di gamma di precedente generazione a un prezzo davvero irripetibile.

Samsung Galaxy Watch6 Classic – Processore Samsung Exynos W930 – Versione con cassa da 43mm

Samsung Galaxy Watch6 Classic: scheda tecnica

Samsung Galaxy Watch6 Classic ha uno schermo Super AMOLED circolare che su questo modello misura 1,3 pollici (cassa da 43 mm) con risoluzione 480×480 pixel e funzione Always-On. A protezione del display c’è un vetro in cristallo zaffiro.

Il processore a bordo è un Samsung Exynos W930 a cui si affiancano 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Wear OS con interfaccia utente One UI Watch, che permette all’utente di accedere al nutrito store digitale di Google dove scaricare decine di applicazioni per sfruttare al meglio il proprio smartwatch.

Grazie al sensore Samsung BioActive, è possibile utilizzare questo device per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciato elettrocardiaco e l’analisi impedenza bioelettrica (per rilevare la composizione corporea dell’utente). Non manca nemmeno il sensore di temperatura e le funzioni per monitorare la qualità del sonno, i livelli di stress dell’utente e la salute della donna con il tracciamento del ciclo mestruale.

Le funzioni per gli sportivi, invece, consentono di tenere sotto controllo i progressi in molte discipline differenti tra cui corsa, ciclismo, attività in palestra, sport acquatici (il device è resistente fino a 5 ATM), sport invernali e molto altro. Oltre a questo, l’utente ha anche la possibilità di personalizzare al massimo gli allenamenti adattandoli completamente ai propri ritmi giornalieri.

Non mancano le funzioni più classiche che permettono di utilizzare lo smartwatch anche per chiamare e rispondere alle telefonate (microfono e speaker integrato), effettuare pagamenti contactless, usare le app di navigazione, gestire le notifiche dello smartphone, i contenuti in riproduzione e molto altro.

Sul fronte delle connessioni su questo modello c’è il WiFi dual band, il Bluetooth 5.3, il chip per l’’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. La batteria ha una capacità di 300 mAh che, secondo le stime di Samsung, garantisce un’autonomia di circa 30/35 ore di utilizzo a seconda delle modalità d’uso.

Infine il Samsung Galaxy Watch6 Classic ha la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e la certificazione militare MIL-STD-810H, che garantisce la piena operatività del device anche in condizioni estreme, resistendo a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: l’offerta Amazon

Per acquistare un Samsung Galaxy Watch6 Classic bisogna spendere 419 euro ma per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo smartwatch scende a 229 euro (-45%, -190 euro) uno sconto irripetibile che va colto senza pensarci troppo.

Samsung Galaxy Watch6 Classic – Processore Samsung Exynos W930 – Versione con cassa da 43mm