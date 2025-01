Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è lo smartwatch ideale per chi cerca un prodotto di fascia altissima efficiente, resistente e che consente di accedere alle funzioni avanzate per il monitoraggio dei parametri vitali e il fitness. Parliamo di uno dei wearable più avanzati di Samsung, progettato per affrontare qualsiasi situazione e affiancare l’utente in ogni momento della sua giornata, mettendo a sua disposizione anche le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Per le prossime ore, su Amazon il prezzo scende sotto i 550 euro, uno sconto davvero imperdibile che gli appassionati di tecnologia non vorranno lasciarsi sfuggire.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra: scheda tecnica

Il Galaxy Watch Ultra ha un display Super AMOLED da 1,5 pollici (cassa da 47 mm) con una risoluzione 480×480 pixel. Il vetro è in cristallo zaffiro mentre la cassa e in titanio di grado aerospaziale.

Il processore è un Samsung Exynos W1000 con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Wear OS 5 con interfaccia One UI Watch 6 che permette all’utente di accedere allo store digitale di Google dove scaricare decine di applicazioni per sfruttare al massimo il proprio smartwatch.

Tra i sensori a disposizione troviamo Samsung BioActive che permette di misurare alcuni dei principali parametri vitali come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la temperatura corporea e i livelli di ossigeno nel sangue. Questo sensore è anche in grado di eseguire un elettrocardiogramma e analisi impedenza bioelettrica (utile per fornire una descrizione della Composizione corporea). Tra le altre funzioni per la salute ci sono il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress e quelle per la salute della donna con il monitoraggio del ciclo mestruale.

Le funzioni per il fitness, invece, consentono di registrare i progressi in molte discipline differenti tra cui: corsa, ciclismo, attività in palestra, arrampicata sport acquatici (il device è resistente fino a 10 ATM), sport invernali e molto altro.

Con questo smartwatch è possibile anche chiamare e rispondere alle chiamate (microfono e speaker integrato), effettuare pagamenti contactless, usare le app di navigazione, il rilevamento degli incidenti, gestire le notifiche dello smartphone e i contenuti in riproduzione.

Non mancano nemmeno le funzioni di Galaxy AI, utili per analizzare i dati raccolti sia nel fitness che nel monitoraggio dei parametri vitali e fornire all’utente il proprio Punteggio energetico con indicatori chiave delle sue condizioni fisiche. L’intelligenza artificiale interviene anche per aiutare l’utente a rispondere ai messaggi.

Per quanto riguarda le connessioni c’è l’LTE (con eSIM), il WiFi, il Bluetooth 5.3, l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou e Galileo. Sul fronte dell’autonomia, stando alle dichiarazioni di Samsung, questo smartwatch è in grado di garantire circa 100 ore di utilizzo in modalità Power Saving.

Presenti, infine, la certificazione IP68 che attesta la capacita del dispositivo di resistere alla polvere e all’acqua (anche per le immersioni fino a 10 ATM) e la certificazione militare MIL-STD-810H, che attesta la resistenza dello smartwatch a condizioni estreme e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Samsung Galaxy Watch Ultra: prezzo e disponibilità

Il Samsung Galaxy Watch Ultra ha un prezzo di listino di 699 euro ma approfittando delle offerte su Amazon per le prossime ore si scende a 541 euro (-23%, -158 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di questo smartwatch di fascia alta.

