Samsung Galaxy Watch Ultra, un top di gamma a un prezzo pazzesco

Fonte foto: Samsung

Tra gli smartwatch di fascia alta più apprezzati in assoluto c’è il Samsung Galaxy Watch Ultra, un dispositivo completo sotto ogni punto di vista che permette all’utente di accedere a funzioni avanzate per il monitoraggio dei parametri vitali, il fitness e, naturalmente, alla suite basata sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Un device dalle grandi potenzialità, pronto ad affrontare qualsiasi situazione, anche quelle più estreme garantendo robustezza e una grande precisione. Su Amazon è disponibile in super offerta a un prezzo davvero interessante e con uno sconto di oltre 150 euro, trovare di meglio non è proprio possibile.

Samsung Galaxy Watch Ultra: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch Ultra ha uno schermo Super AMOLED che misura 1,5 pollici ( la cassa da 47 mm) e ha una risoluzione 480×480 pixel. Il vetro è in cristallo zaffiro mentre per la cassa il colosso sudcoreano ha optato per il titanio di grado aerospaziale.

Il processore a bordo è un Samsung Exynos W1000 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Wear OS di Google con interfaccia One UI Watch 6 e garantisce l’accesso a un nutrito store digitale con decine di applicazioni.

Tra le particolarità di questo smartwatch spicca sicuramente la presenza della suite di sensori Samsung BioActive utile per misurare i principali parametri vitali tra cui frequenza cardiaca, pressione sanguigna, temperatura corporea e livelli di ossigeno nel sangue. Questo sensore è anche in grado di eseguire un elettrocardiogramma e analisi impedenza bioelettrica (per la descrizione della Composizione corporea). Non mancano il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress e le funzioni per la salute della donna con il controllo del ciclo mestruale.

Per quanto riguarda le funzioni per il fitness il dispositivo è in grado registrare i progressi in molti sport tra cui: corsa, ciclismo, camminata, attività in palestra, arrampicata, boxe, sport acquatici (resistente fino a 10 ATM), sport invernali e molto altro.

Tra le altre caratteristiche c’è anche la possibilità di chiamare e rispondere alle chiamate (microfono e speaker integrato), effettuare pagamenti contactless, usare le app di navigazione, il rilevamento degli incidenti e la gestione delle notifiche dello smartphone e dei contenuti in riproduzione.

Meritano una menzione a parte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI, che analizzano i dati raccolti sia nel fitness che i parametri vitali per mostrare all’utente un Punteggio energetico con diverse indicazioni sulle condizioni fisiche. Inoltre sempre grazie all’AI è possibile ricevere assistenza per rispondere ai messaggi.

Sul fronte delle connessioni c’è l’LTE (con eSIM), il WiFi, il Bluetooth 5.3, l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Parlando dell’autonomia, invece, secondo le stime di Samsung, questo smartwatch garantisce circa 100 ore di utilizzo in modalità Power Saving.

Presenti, infine, la certificazione IP68 che attesta la capacita del dispositivo di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e la certificazione militare MIL-STD-810H, che ne attesta la resistenza a condizioni estreme e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Samsung Galaxy Watch Ultra: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Samsung Galaxy Watch Ultra bisogna spendere 699 euro. Grazie ad Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende a 541,99 euro (-22%, -157,01 euro) uno sconto davvero interessante che non va assolutamente sottovalutato.

