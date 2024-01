Samsung, lo smartwatch top a prezzo stracciato: va comprato subito

Fonte foto: Samsung Newsroom

Classic, non solo nel nome. Rispetto ad altri smartwatch, il Galaxy Watch 6 di Samsung si distingue per una scelta estetica che strizza fortemente l’occhiolino ai nostalgici degli orologi da polso analogici. La cassa circolare e sottile, infatti, ricorda molto da vicino gli orologi con movimento al quarzo o meccanici.

Le analogie con il passato, però, si fermano qui. Lo smartwatch del produttore sudcoreano ha tutte le carte in regola per reggere il confronto con i top di gamma di altri produttori (Apple Watch in primis). Basta leggere le caratteristiche tecniche del Galaxy Watch6 Classic per rendersi conto di avere a che fare con uno dei dispositivi più avanzati oggi in circolazione: monitoraggio automatico di decine di allenamenti e biosensore per tenere sempre sotto controllo i propri parametri vitali. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale, grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon: lo smartwatch Samsung è più conveniente che mai.

Samsung, sconto esagerato per lo smartwatch: sconto e prezzo finale

Acquistare il Galaxy Watch6 oggi è conveniente come mai prima d’ora. Lo smartwatch del produttore sudcoreano è infatti disponibile nella versione color "Black" con uno sconto del 28% al punto più basso di sempre su Amazon. Il prezzo scende a 299,59 euro dai 419,00 euro del prezzo consigliato. Il risparmio è considerevole: lo paghi 120 euro in meno rispetto al listino.

Samsung Galaxy Watch6 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettato per resistere a un uso intensivo, il display del Galaxy Watch6 Classic è protetto da un vetro in cristallo di zaffiro che garantisce protezione da graffi e cadute e impermeabilità. Certificato IP68, può essere indossato in acqua per diversi minuti senza paura che possa improvvisamente smettere di funzionare. Sotto il vetro zaffiro troviamo invece un display SuperAMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 pixel: un pannello estremamente luminoso capace di garantire leggibilità e usabilità anche se esposto alla luce del sole.

All’interno della cassa trovano spazio sensori e componenti pensati per il monitoraggio dell’attività fisica e dello stato di salute. Il Galaxy Watch6 Classic può riconoscere in maniera automatica decine e decine di attività fisiche. I dati così raccolti saranno poi combinati con quelli registrati dal sensore di battito cardiaco per valutare con maggior precisione lo sforzo compiuto e i progressi nel nostro programma di allenamento. Lo stesso sensore cardiaco monitora il battito nel corso dell’intera giornata e, in caso dovesse registrare anomalie, le segnala con una notifica in modo che tu possa rivolgerti a uno specialista.

Il nuovo SoC Exynos W930, progettato appositamente per questo modello, è più veloce e performante di quelli del passato. Potrai così utilizzare più app contemporaneamente senza che lo smartwatch accusi rallentamenti o problemi di alcuna sorta.

La batteria da 425 mAh, infine, garantisce un’autonomia prolungata grazie alla quale arrivare senza problemi a fine giornata. E grazie alla ricarica veloce puoi ricarica fino al 50% in pochissimi minuti.

