Samsung, lo smartwatch top a un prezzo stracciato con lo sconto Black Friday

Di smartwatch in offerta in questo Black Friday ce ne sono veramente tanti (e alcuni li trovi raccolti nella nostra guida all’acquisto), ma i modelli che catturano l’attenzione si possono contare sulle dita di una mano. E uno di questi è in offerta da pochissime ore e subito è diventato uno dei più acquistati sul sito di e-commerce. Parliamo del Galaxy Watch6 Classic nella versione da 47mm, la più grande tra quelle disponibili sul mercato. L’orologio smart di Samsung è disponibile con uno sconto eccezionale del 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo fa diventare immediatamente un best-buy. Lo paghi quasi la metà e puoi anche dilazionare il pagamento a rate.

Lo smartwatch di Samsung si caratterizza per un design che, come si può intuire dal nome, ricorda molto gli orologi analogici. Quadrante circolare, stile classico ed elegante che lo rende perfetto con qualsiasi outfit. La batteria è a lunghissima durata ed è dotato di tutte le tecnologie e i sensori di ultima generazione. Tiene sotto controllo il tuo stato di salute in ogni momento e puoi scegliere tra più di 90 modalità di allenamento. L’orologio perfetto per la vita di tutti i giorni con un occhio di riguardo anche per lo stile.

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic: prezzo, offerta e sconto Black Friday

Il Galaxy Watch6 Classic è disponibile in offerta a un prezzo veramente straordinario. Grazie allo sconto speciale Black Friday del 45% lo paghi 249 euro, con un risparmio netto di 200 euro rispetto a quello di listino. Per l’orologio di Samsung si tratta del minimo storico e del miglior prezzo che puoi trovare online. Prodotto best-buy e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi record. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per darti la possibilità di acquistarlo oggi e regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo restituire.

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic: le caratteristiche tecniche

I classici non passano mai di moda e per il Galaxy Watch6 Classic Samsung ha puntato molto sull’estetica rendendo questo orologio smart elegante e molto bello da indossare. Lo ha fatto dotandolo di una ghiera rotante e di una cassa in acciaio inox che ne esalta lo stile. Per tutto il resto, però, resta un orologio smart in grado di monitorare ogni istante della tua vita e con pochi eguali sul mercato.

Il Galaxy Watch6 Classic si caratterizza per uno dei schermi più grandi che puoi trovare su un orologio smart ed è anche molto luminoso, caratteristica che lo rende unico. Inoltre, puoi personalizzare i quadranti scegliendo quello che ti rappresenta maggiormente o quello che ti fornisce le informazioni di cui hai più bisogno.

L’orologio è anche il miglior compagno che puoi avere per tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Sotto la scocca trovi un pacchetto di sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla pressione sanguigna. Puoi anche controllare la composizione corporea grazie all’analisi dell’impedenza bioelettrica. Un pacchetto completo e che trovi in pochi altri orologi smart. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno che ti mostra come hai riposato durante la notte e ti offre dei consigli su come riposare meglio.

Per gli sportivi c’è anche un set completo con più di 90 modalità sportive. Si va dalla classica corsa fino ad allenamenti mirati a migliorare le tue performance. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate da controllare sull’app dello smartphone. A disposizione hai anche degli strumenti utili come Samsung Wallet che ti permette di pagare il conto al ristorante avvicinando semplicemente il polso al POS. La batteria assicura un’autonomia prolungata.

Galaxy Watch6 Classic