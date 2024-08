Sconto mai visto prima per il Galaxy Watch6: è l'offerta del giorno

Fonte foto: Samsung Newsroom

Diversi, per scelta. Sin dal loro lancio, gli smartwatch Galaxy Watch di Samsung hanno deciso di distinguersi dalla concorrenza (iPhone in testa) adottando scelte stilistiche anticonvenzionali e retrò. Niente quadrante con forme strane, ma un orologio "old style" con il suo quadrante circolare.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Ovviamente, questo non vuol dire che si è costretti a scendere a compromessi "temporali" sul fronte delle componenti hardware. All’interno della cassa circolare trovano spazio componenti di ultima generazione, pronti a regalarti soddisfazioni sotto diversi punti di vista. Oggi, poi, è tra le migliori offerte che potrai trovare su Amazon (e non solo nella categoria degli smartwtach). La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al livello più basso mai visto e permette di risparmiare centinaia di euro sul listino.

Samsung Galaxy Watch6 40mm, Graphite

Smartwatch Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Capire come mai lo smartwatch del produttore sudcoreano sia tra le migliori promozioni che troverai oggi su Amazon non è poi così difficile. Oltre a poterlo acquistare con uno sconto senza precedenti grazie al quale risparmiare centinaia di euro sarà possibile pagarlo a rate senza costi aggiuntivi (né interessi, ne spese per la pratica). Insomma, un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Il Galaxy Watch6 con quadrante da 40 millimetri e connettività Bluetooth è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 176,90 euro contro i 319,00 euro del listino. Un risparmio davvero considerevole: ti costa 140 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito tra i metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero. Optando per questa modalità di pagamento, il Samsung Galaxy Watch6 in offerta su Amazon lo paghi 35,38 euro al mese per cinque mesi. Praticamente quanto un caffè al giorno.

Samsung Galaxy Watch6 40mm, Graphite

Samsung Galaxy Watch6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un dispositivo completo e versatile, pronto ad accompagnarti nella tua quotidianità qualunque siano le tue esigenze e i tuoi bisogni. Anche se può sembrare un’esagerazione, con il Galaxy Watch6 al polso sarà come avere sempre un assistente personale a propria disposizione in qualunque istante della giornata.

Merito, ovviamente, di una scheda tecnica di altissimo livello e di una piattaforma operativa capace di sfruttare al meglio il comparto hardware approntato dai tecnici sudcoreani. Il Galaxy Watch6 da 40 millimetri monta un display Super AMOLED da 1,3 pollici caratterizzato da colori accessi e vividi e da una leggibilità pressoché perfetta in qualunque condizione di luce (anche quando è esposto alla luce diretta del sole).

Sotto trova spazio il SoC Exynos W930, un chip progettato e sviluppato dagli stessi tecnici Samsung per garantire le migliori prestazioni indipendentemente dalle app che si stanno utilizzando. Completano il comparto hardware 2 gigabyte di RAM e 16 gigabyte di spazio d’archiviazione.

Non manca, ovviamente, una suite completa di chip per il rilevamento dell’attività fisica e dei parametri vitali più importanti. Racchiusi all’interno del chip BioActive, questi sensori trasformano il Galaxy Watch6 in offerta su Amazon in un vero e proprio personal trainer da polso, pronto a fornirti dati e informazioni sulle tue sessioni di allenamento (riconosce in maniera automatica oltre 90 attività sportive) e dare suggerimenti su come raggiungere più in fretta gli obiettivi fisici prefissi.

Il sensore cardiaco, poi, monitora costantemente il battito e ti invia delle notifiche nel caso in cui siano rilevate delle anomalie: potrai così rivolgerti a uno specialista per accertarti che non ci siano problemi di sorta.

Samsung Galaxy Watch6 40mm, Graphite