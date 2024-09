Samsung Galaxy Watch6 Classic a prezzo mai visto: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Lo stile, decisamente retrò e classico, non deve trarre in inganno. Il Galaxy Watch6 Classic di Samsung è tra gli smartwatch più avanzati disponibili oggi sul mercato. Un piccolo concentrato di soluzioni hi-tech pensate per migliorare la tua vita e la tua quotidianità.

L’orologio smart del produttore sudcoreano ha infatti tutto ciò di cui potresti avere bisogno dentro e fuori casa: sensori di ogni genere per tracciare spostamenti e allenamenti e monitorare lo stato di salute; controllo della riproduzione musicale; indicazioni stradali; possibilità di leggere e rispondere a mail e messaggi di testo ed effetturare chiamate. E grazie alla connettività LTE, non ci sarà più bisogno di avere sempre il telefono in tasca: il wearable è completamente autonomo (dovrai però attivare un’offerta eSIM). Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, lo paghi pochissimo: comprandolo adesso risparmi centinaia di euro.

Samsung, sconto esagerato sullo smartwatch top: offerta e prezzo finale

Un prezzo mai visto prima, quello disponibile oggi sul Samsung Galaxy Watch6 Classic. La versione con cassa da 43 millimetri e connettività LTE è disponibile con uno sconto dal 41% al livello più basso mai toccato su Amazon. Comprandolo adesso lo paghi 279,00 euro contro i 469,00 euro del listino (prezzo valido su entrambe le colorazioni) Un risparmio considerevole: facendo i conti, lo smartwatch Samsung oggi ti costa ben 190 euro in meno del solito.

Samsung Galaxy Watch6 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Protetto da un vetro in cristallo di zaffiro, lo schermo del Samsung Galaxy Watch6 Classic è più ampio rispetto al passato nonostante le dimensioni della cassa non siano aumentate. Un display caratterizzato da un elevato livello di luminosità e da colori brillanti e reali come mai prima d’ora. Che tu sia all’interno di casa o dell’ufficio e debba leggere un messaggio o ti stia allenando all’aria aperta e voglia controllare le tue performance c’è poca differenza: leggerai tutto chiaramente, anche se il dispositivo è esposto alla luce diretta del sole.

I sensori all’interno della cassa, poi, monitorano costantemente sia i valori vitali più importanti sia tutti i movimenti che compi nella giornata. Dal battito cardiaco al livello di ossigenazione del sangue, passando per i passi compiuti nel giorno e le calorie bruciate, avrai sempre tutti i dati a portata di mano.

Grazie al riconoscimento automatico dell’attività fisica, poi, il Galaxy Watch6 Classic ti sarà di grande aiuto nel corso delle tue sessioni di allenameto. Potrai valutare istantaneamente la bontà delle performance e scoprire se ci sono aspetti che puoi ancora migliorare.

Sul fronte della connettività, il modulo LTE la fa da padrone. Grazie alla connessione mobile con eSIM, infatti, puoi utilizzare lo smartwatch in tutta autonomia, senza che sia necessario averlo sempre sincronizzato con il telefonino. Puoi effettuare chiamate, inviare messaggi o utilizzare la connettività a Internet per ricevere messaggi e leggere la posta sfruttando il piano dati dello smartwatch.

