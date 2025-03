Samsung Galaxy Z Flip6, con gli sconti su Amazon l'affare è servito

Fonte foto: Wongsakorn 2468/Shutterstock

Uno smartphone pieghevole è caratterizzato da una grande eleganza, un fattore di forma innovativo e tecnologia all’avanguardia, tre particolarità che rendono questi device unici nel loro genere, rappresentando una vera rivoluzione per tutto il settore.

Tra i prodotti più interessanti in questa categoria c’è sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip6, il foldable più recente del colosso sudcoreano della tecnologia che integra al suo interno buona parte delle migliori specifiche tecniche sul mercato, consentendo agli utenti anche di accedere alla suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Trattandosi a tutti gli effetti di un top di gamma, il prezzo di questo dispositivo non è certo contenuto e sicuramente non è alla portata di tutti. Grazie alle offerte su Amazon, però, portarselo a casa è un po’ più semplice e con quasi 300 euro di sconto.

Samsung Galaxy Z Flip6 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 – Versione 12/256 GB

Samsung Galaxy Z Flip6: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Z Flip6 ha un display esterno è un AMOLED che misura 3,4 pollici e ha una risoluzione 720×748 pixel, refresh rate a 60 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. Il display interno è un Dynamic LTPO AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco a 2.600 nit. A protezione dello schermo esterno un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione interna, non espandibile. Grazie a questo chip, lo smartphone può accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI tra cui Cerchia e cerca; le opzioni avanzate per l’Editing Fotografico; Assistente Note che aiuta a gestire le varie incombenze quotidiane con la possibilità di impostare promemoria, prendere appunti e organizzare al meglio le varie note; Assistente trascrizioni utile trascrivere una registrazione, riassumerla e di tradurla; Traduzione Live e Interprete utili per tradurre in tempo reale chiamate e conversazioni.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è da 10 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G (compatibile anche con eSIM), il WiFi 6e, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’NFC e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria è da 4.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa da 4,5 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente Samsung One UI 7.0.

Presente, infine, la certificazione IP48 che attesta la resistenza di questo device alla polvere e all’acqua anche in caso di bevi immersioni.

Samsung Galaxy Z Flip6: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip6 ha un prezzo di listino è di 1.279 euro. Tuttavia grazie agli sconti su Amazon si può portare a casa questo device 999 euro (-22%, – 280 euro) un’offerta che può fare la differenza e che può aiutare gli utenti a fare il "grande passo" verso questo innovativo fattore di forma.

