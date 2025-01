Galaxy Z Flip6, prezzo in picchiata e sconto esagerato: offerta shock

Il Galaxy Z Flip è in offerta su Amazon con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il modo migliore per cominciare questo 2025 è approfittare della nuova offerta di Amazon in collaborazione con Samsung. Sul sito di e-commerce, infatti, è tornata una delle promo che nello scorso anno ha riscosso maggior successo. Si tratta dello sconto al check-out assicurato da Amazon su alcuni prodotti Samsung, solitamente smartphone. La promo che inaugura questo 2025 riguarda il Galaxy Z Flip6, lo smartphone pieghevole top di gamma del produttore sud-coreano. La promo è veramente speciale: oltre allo sconto fisso del 18% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 250 euro. In questo modo lo sconto totale arriva al 38% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Minimo storico e miglior prezzo web, a cui si aggiunge la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Difficile trovare di meglio.

Per quanto riguarda lo smartphone, stiamo parlando di un super smartphone con pochissimi punti deboli. Samsung ha raggiunto oramai l’eccellenza nella nicchia dei telefoni pieghevoli, realizzando telefoni facili da utilizzare, innovativi e soprattutto resistenti (uno dei punti deboli nei primi modelli lanciati sul mercato). Questo Galaxy Z Flip6 è uno smartphone "maturo" con un’ottima scheda tecnica, doppio schermo, prestazioni di livello assoluto e un comparto fotografico da vero top di un gamma. Uno smartphone che segna un nuovo standard nel settore dei dispositivi pieghevoli.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna aggiungere il coupon sconto di 250 euro che si applica in automatico in fase di check-out.

Galaxy Z Flip6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta unica e irripetibile. Da oggi trovi il Galaxy Z Flip6 a un prezzo di 799 euro, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 500 euro. La promo è speciale e si compone di un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 18% presente in pagina, puoi approfittare di un coupon di 250 euro che si attiva in fase di check-out. Non finisce qui: per tutti coloro che acquistano lo smartphone, c’è la possibilità di registrarsi gratuitamente per due mesi ad Audible, il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Le condizioni di acquisto sono molto vantaggiose, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione 14 giorni di tempo.

Galaxy Z Flip6: caratteristiche tecniche

Design innovativo e resistente, fotocamera professionale e l’intelligenza artificiale di Galaxy AI sempre pronta a supportarti. Le caratteristiche del Galaxy Z Flip6 sono quelle di uno smartphone top di gamma che abbina alla scheda tecnica anche funzioni innovative.

A partire da un design rinnovato che lo rende ancora più compatto e sottile. Le dimensioni dello schermo, però, restano intatte. Esternamente è presente un display da 3,4 pollici che supporta tanti widget differenti e che ti permette di gestire le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio le piattaforme di streaming musicale o Google Maps. Una volta completamente aperto, il display Dynamic AMOLED 2x ha una diagonale da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono di livello assoluto grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Una delle novità più interessanti riguarda il comparto fotografico. Esternamente trovi una nuova fotocamera da 50 megapixel (la stessa presente su altri telefoni top di gamma di Samsung) che permette di scattare foto e registrare video con una qualità professionale. A support anche un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel. Internamente, invece, trovi una selfie-cam da 10 megapixel. Samsung ha migliorato il comparto fotografico anche grazie al supporto di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che mette a disposizione degli utenti strumenti di editing mai visti prima.

Chiudiamo con la batteria che rispetto al passato aumenta la capacità e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

