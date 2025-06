Galaxy Z Flip6: prezzo in picchiata, va comprato subito

Lo smartphone pieghevole di Samsung è in promo con uno sconto del 30% e risparmi quasi 400 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Spesso ci si lamenta che gli smartphone siano diventati tutti uguali: stesse dimensioni, stesso design e stesse componenti. Negli ultimi anni, però, ci sono aziende che stanno cercando di rivoluzionare il settore con modelli unici. Come ad esempio Samsung con i telefoni pieghevoli. E oggi è proprio uno di questi smartphone a catturare l’attenzione grazie a un’offerta imperdibile disponibile su Amazon. Il protagonista è il Galaxy Z Flip6 che trovi scontato del 30% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’ultima versione dello smartphone pieghevole di Samsung è quanto di meglio si possa trovare sul mercato. Il merito è delle componenti di ultima generazione che lo rendono un vero telefono top di gamma. Doppio schermo con display esterno che ti permette di gestire velocemente le app che utilizzi maggiormente, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi. Insomma, un’offerta incredibile che non devi farti assolutamente sfuggire.

Galaxy Z Flip6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta mai vista prima per lo smartphone pieghevole di Samsung. Da oggi è disponibile il Galaxy Z Flip6 in promo a un prezzo di 899 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: se lo acquisti oggi ricevi in regalo anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Lo smartphone pieghevole è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Galaxy Z Flip6: le caratteristiche tecniche

Compatto, sottile, resistente e soprattutto funzionale. Samsung ha fatto un ottimo lavoro con l’ultima versione del suo smartphone pieghevole, andando a migliorare singoli aspetti. Rispetto al passato è più compatto, nonostante le dimensioni degli schermi restino pressoché identiche. Nella parte esterna è presente un display da 3,4 pollici con cui poter interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente e con cui poter scattare anche le foto. Una volta completamente aperto, lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Una delle componenti su cui Samsung ha focalizzato i suoi sforzi è la fotocamera. Esternamente è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Internamente, invece, trovi un sensore per i selfie da 10 megapixel. A supporto anche tutte le tecnologie di Samsung per l’editing e di foto e video.

Lo smartphone è dotato anche del sistema di intelligenza artificiale Galaxy AI che ti semplifica la vita quotidiana grazie a strumenti molto utili, come ad esempio il traduttore in tempo reale o la possibilità di cerchiare degli oggetti nelle immagini e cercarli sul web. Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

