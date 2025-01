Fonte foto: tinhkhuong / Shutterstock

Il Galaxy Z Fold6 rappresenta il picco dell’innovazione tecnologica nel mondo degli smartphone pieghevoli di Samsung che ha sviluppato un device con un design all’avanguardia e una scheda tecnica di fascia altissima, pronta ad affiancare gli utenti in qualsiasi tipo di attività, dalla produttività avanzata fino all’intrattenimento.

Inoltre, grazie al al potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, questo device garantisce un’esperienza fluida, perfetta per il multitasking, e la possibilità di accedere a molte delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale proposte dal colosso sudcoreano. Su Amazon è disponibile con uno irripetibile di quasi 500 euro sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Z Fold6 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – Versione 12/256 GB

Samsung Galaxy Z Fold6: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Z Fold6 ha un display esterno Dynamic AMOLED 2x, da 6,2 pollici, con risoluzione HD+ (968×2.376 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e 2.600 ni di luminosità di picco.

Il display interno è di nuovo Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici, con risoluzione QXGA+ (2.160×1.856 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco a 2.600 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Lo schermo è inoltre compatibile con le penne smart.

Il processore scelto da Samsung è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ottimizzato per Galaxy che in questa offerta viene affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Non mancano, naturalmente, le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI, tra cui Cerchia e cerca, Assistente Note, Assistente trascrizioni. Traduzione Live, Interprete e la suite per l’Editing fotografico.

Le fotocamere sono una principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con OIS. La fotocamera frontale sullo schermo esterno è da 4 MP (sotto il display) mentre quella sullo schermo interno è da 10 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G (il dispositivo è compatibile anche con le eSIM), il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’Ultra Wide Band, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.2 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.1 e la promessa da parte di Samsung di sette anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

Infine, questo foldable è certificato IP48 ed è quindi resistente ai corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy Z Fold6: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy Z Fold6 bisogna spendere ben 2.099 euro ma, grazie agli sconti su Amazon, per le prossime ore è possibile acquistare questo smartphone pieghevole in super offerta a 1.631,43 euro (-22%, -467,57 euro).

