Fonte foto: Samsung

Lo scorso 10 luglio, all’evento Galaxy Unpacked di Parigi, Samsung ha svelato al mondo il suo nuovo smartphone pieghevole, ovvero Samsung Galaxy Z Flip6. Insieme alla versione standard, l’azienda sudcoreana ha presentato anche una versione dedicata ai Giochi Olimpici 2024, che si svolgeranno proprio nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto.

Tuttavia, non è finita qui. Samsung ha infatti deciso di fare un omaggio al gatto più famoso dei manga giapponesi, con il suo nuovo Z Flip6 Doraemon Special Edition.

Samsung Galaxy Z Flip6: un device a tema Doraemon

Si tratta di un dispositivo realizzato per celebrare la mostra “100% DORAEMON & FRIENDS”, ovvero la più grande mostra a tema Doraemon al mondo, che si tiene a Hong Kong proprio in questi giorni. Questa edizione speciale dello smartphone è disponibile solo nella versione azzurra (già disponibile), ma è inclusa anche una custodia Flipsuit dedicata a Doraemon.

Inoltre, nella confezione è presente anche un supporto per la ricarica dello smartphone con una piccola action figure magnetica del gatto spaziale giapponese, da posizionare dove si preferisce.

A livello software, inoltre, è stata inserita una piccola chicca: ogni volta che si avvierà lo smartphone, gli utenti potranno visualizzare una simpatica animazione a tema Doraemon. Lo stesso vale per la schermata di blocco, la schermata iniziale, il design delle app.

Samsung Galaxy Z Flip6: caratteristiche tecniche

Le specifiche tecniche di questa l’edizione speciale di Samsung Galaxy Z Flip6 sono uguali a quelle standard. Lo smartphone è infatti dotato di un display Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici adattivo, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Inoltre, lo smartphone ha un display anteriore Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 720 x 748 e refresh rate di 60 Hz. Il device è dotato di chip Snapdragon 8 Gen 3, con RAM da 12 GB e storage interno da 512 GB.

Z Flip6 Doraemon Special Edition ha una doppia fotocamera principale, con sensore primario da 50 MP con apertura focale f/1.8 e sensore ultragrandangolare da 12 MP con apertura focale f/2.2. La fotocamera anteriore ha invece un sensore da 10 MP, con apertura f/2,2.

Tra le caratteristiche, non mancano la connettività 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, sensore per le impronte digitali laterale, sistema di raffreddamento a camera di vapore e batteria con capacità da 4000 mAh, ricarica rapida a 25 W.

Infine, lo smartphone ha il sistema operativo Android 14 e interfaccia OneUI 6.1 e l’azienda sudcoreana assicura 7 anni di supporto software.

Samsung Galaxy Z Flip6: disponibilità e prezzo

Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition è attualmente disponibile soltanto ad Hong Kong, al prezzo di 10.698 HKD (circa 1260 euro) e in sole 800 unità. Acquistandolo in preordine, l’azienda offre anche una Tote Bag Doraemon in omaggio.

È comunque necessario ricordare che, ad oggi, Samsung non ha parlato di un possibile rilascio a livello globale di questa edizione speciale del suo Z Flip6. Tuttavia, se ciò dovesse accadere, è probabile che il prezzo in Europa sia più alto, per via dei costi di logistica e della maggiore tassazione e rispetto ad Hong Kong.