Sconto esagerato sugli smart TV Samsung top di gamma: vanno comprati subito

Non i soliti smart TV. Basta scorrere anche velocemente la scheda tecnica dei Samsung Serie Q60D per rendersi conto che sono tutto tranne che ordinari. Qualità dell’immagine e qualità del sonoro sono al top, nonostante un prezzo decisamente interessante.

Merito di un pannello LED di altissimo livello (che ha ben poco da invidiare ai ben più rinomati pannelli OLED) e tecnologie audio che permettono di simulare un audio tridimensionale di livello cinematografico. Insomma, questi apparecchi hanno tutte le carte in regola per regalarti un’esperienza immersiva e coinvolgente indipendentemente dal programma che si guarda. E grazie allo sconto top di oggi garantito da Amazon, li paghi pochissimo: risparmi centinaia di euro e fai un’affare.

Smart TV Samsung top di gamma al minimo su Amazon: sconto e prezzo finale

La promozione disponibile oggi sugli smart TV di Samsung è di quelle che non capitano troppo spesso, neanche su Amazon. Gli apparecchi del produttore sudcoreano possono essere acquistati con sconti che fanno crollare il prezzo a un livello senza precedenti.

Il modello con schermo da 55 pollici è scontato del 40% e costa 599,00 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano di 400 euro.

La versione da 85 pollici, il più grande della Serie Q60D, è invece scontato del 24% ma garantisce un risparmio addirittura superiore rispetto al modello precedente. Comprandolo adesso lo paghi 1.899,00 e risparmi ben 600 euro rispetto ai 2.499 euro del listino.

Samsung Smart TV Serie Q60D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’OLED non c’è, ma difficilmente tene accorgerai. Il pannello Quantum LED e le varie tecnologie impiegate da Samsung nella realizzazione degli smart TV della Serie Q60D garantiscono infantti una qualità dell’immagine paragonabile a quella di un TV OLED.

Merito, prima di tutto, della tecnologia Quantum Dot, che permette al TV di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori per un’esperienza di visione è immersiva e senza precedenti. Il livello di dettagli è elevatissimo, con colori reali come mai prima d’ora.

Da non sottovalutare il contributo fornito dal processore Quantum Lite 4K, che analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizza le impostazioni in tempo reale per garantire sempre la miglior esperienza di visione possibile, indipendentemente dal programma che stai guardando.

Discorso analogo anche per il sonoro, con un’esperienza di ascolto immersivo e totalizzante. Il sistema Object Tracking Sound Lite è in grado di simulare un audio tridimensionale di qualità cinematografica: analizza la forma della stanza in cui è posizionato il TV per ottimizzare le impostazioni e offrirti sempre la miglior esperienza d’ascolto. In questo modo, quando guarderai i tuoi film o le tue serie TV preferite sarà come essere al centro dell’azione.

La piattaforma smart, infine, mette a disposizione app e funzionalità di ogni genere. Potrai ovviamente installare gli applicativi delle tue piattaforme streaming preferite, ma non solo: potrai installare videogame, utilizzare piattaforme di smart working e molto altro ancora. Grazie alla piattaforma Smart Things, poi, il TV si trasforma in un hub per la casa domotica, permettendoti così di gestire a distanza tutti i dispositivi smart compatibili (lampadine, termostati e altro.

