Samsung, gli smart TV top a prezzo mai così basso: oggi li paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Colori brillanti e vividi con oltre un miliardo di sfumature visibili. Audio tridimensionale che ti catapulta al centro dell’azione qualunque programma tu stia guardando. Piattaforma smart di ultima generazione, con funzionalità pensate per semplificare la tua quotidianità. Insomma, gli smart TV Samsung della Serie Q60D hanno tutte le carte in regola per stupirti.

Gli apparecchi del produttore sudcoreano, infatti, sfruttano al meglio gli ultimi sviluppi della tecnologia LED per garantire una qualità video che ha poco da invidiare ai pannelli OLED. In questo modo è possibile garantire un prezzo di listino basso, per un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. E grazie agli sconti top garantiti da Amazon su quasi tutti i modelli della gamma, il rapporto migliora ulteriormente: oggi sono i best buy nel settore dei TV su Amazon.

Samsung Smart TV Serie Q60D 43 pollici

Samsung Smart TV Serie Q60D 50 pollici

Samsung Smart TV Serie Q60D 55 pollici

Samsung Smart TV Serie Q60D 85 pollici

Samsung, gli smart TV di ultima generazione a prezzo stracciato: li paghi centinaia di euro in meno

Un’intera gamma (o quasi) di smart TV di ultima generazione in offerta oggi su Amazon. I Samsung Serie Q60D sono infatti disponibili con sconti che vanno dal 25% al 43% grazie ai quali risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano. Qualunque sia la tua esigenza, insomma, potrai acquistare uno dei migliori smart TV oggi in commercio (con pannello LED e non OLED, ovviamente) a prezzo scontatissimo.

L’apparecchio da 43 pollici è quello che garantisce lo sconto percentuale più elevato: un ribasso del 43% al prezzo più basso del web. Comprandolo adesso lo paghi 458,99 euro con un risparmi che supera i 320 euro.

Il modello da 50 pollici può essere acquistato con uno sconto del 34% e un risparmio considerevole: costa 594,80 euro anziché 899,00 euro, ben 300 euro in meno.

Il televisore da 55 pollici è disponibile al minimo storico grazie al ribasso del 39% sul listino. Comprandolo adesso ti costa 607,99 euro con un risparmio che sfiora i 400 euro.

Il modello da 85 pollici, il più grande della Serie Q60D, è quello che garantisce per ovvie ragioni il maggior risparmio anche se lo sconto è minore. L’apparecchio è scontato del 25% con un risparmio superiore ai 600 euro.

Samsung Smart TV Serie Q60D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Colori brillanti come quelli di un OLED, ma a un prezzo decisamente inferiore. E, dall’altro lato, un’esperienza d’ascolto che ha davvero ben poco da invidiare a quella delle sale cinematografiche. Insomma, scegliendo uno smart TV Samsung Serie Q60D si avrà la certezza di una qualità audio e video di altissimo livello.

Merito di un pannello LED di ultima generazione che integra tecnologie come il Quantum Dot e Quantum HDR. A questo si somma poi il processore Quantum Lite 4K, che analizza il flusso dei fotogrammi in tempo reale e ottimizza le impostazioni indipendentemente dal programma che si sta guardando. Una combinazione, quella tra le tecnologie per le immagini e il processore, che permette di avere colori brillantissimi (oltre 1 miliardo di sfumature) e immagini reali come mai prima d’ora.

Il sistema audio, invece, sfrutta la tecnologia OTS Lite (Acronimo di Object Tracking Sound) per simulare un audio spaziale tridimensionale che ti catapulterà sempre al centro dell’azione.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, gli smart TV Samsung Q60D integrano le migliori tecnologie e funzionalità che il produttore sudcoreano offre. Non solo l’accesso a migliaia di applicativi di ogni genere, ma anche la possibilità di sfruttare il TV come "schermo grande" per esigenze lavorative o per controllare i dispositivi della casa smart compatibili (lampadine, termostato, citofono e così via) direttamente attraverso l’interfaccia della piattaforma Smart Hub.

