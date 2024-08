Samsung, oggi gli smart TV top di gamma costano pochissimo: affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Sulla qualità degli smart TV Samsung c’è ben poco da dire. Il marchio sudcoreano è, ormai da diversi anni, il principale produttore di televisori intelligenti al mondo, con una gamma capace di accontentare qualunque esigenza, anche la più estrema. Se poi si abbinano a tecnologie di ultima generazione a prezzi iper-competitivi, la combinazione diventa quasi imbattibile per la concorrenza.

Gli smart TV Samsung Serie Q60, ad esempio, garantiscono una qualità video paragonabile a quella degli smart TV OLED e un’esperienza sonora di livello cinematografico a un prezzo inimmaginabile. Merito delle tecnologie avanzate impiegate dai tecnici sudcoreani per garantire un’esperienza coinvolgente e immersiva indipendentemente dal programma che si sta guardando. E oggi, grazie all’offerta garantita da Amazon, diventa ancora più conveniente: una promozione che ti fa risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Smart TV top a prezzo stracciato: offerta imperdibile Samsung

Un’intera gamma (o quasi) di smart TV di fascia alta con sconti superiori al 40%. La promozione di oggi su Amazon sui televisori della Serie Q60D di Samsung è di quelle da non ignorare assolutamente, se si è alla ricerca di un nuovo apparecchio.

Il modello da 43 pollici è in vendita con uno sconto del 44% e un risparmio di 350 euro sul listino. Comprandolo adesso lo paghi 449,00 euro contro i 799,00 euro del prezzo consigliato dal produttore.

La versione da 55 pollici può essere acquistata con uno sconto del 40% sul listino e la paghi 599,00 euro contro i 999,00 euro del prezzo consigliato. I calcoli sono piuttosto semplici: comprandolo adesso risparmi ben 400 euro.

Sconto più basso ma risparmio più generoso per il modello da 85 pollici. Grazie allo sconto del 28% garantito da Amazon ti costa 1.799,00 euro anziché 2.499,00 euro come da listino. Il risparmio tocca addirittura i 700 euro.

Samsung Smart TV Serie Q60D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, gli smart TV della Serie Q60D sono capaci di garantire un’esperienza di visione paragonabile a quella degli OLED per luminosità, accuratezza dei colori e profondità delle ombre e dei contrasti. Merito della tecnologia Quantum Dot, che trasforma il pannello LCD LED in una tavolozza di colori praticamente sterminata. Oltre un miliardo di sfumature di colori per immagini realistiche come mai prima d’ora.

Un ruolo determinante è giocato anche dal processore Quantum Lite, che ottimizza la risoluzione e la qualità delle immagini indipendentemente dal programma che si sta guardando. Il TV è così in grado di analizzare il flusso dei fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni per garantire la miglior esperienza visiva in qualunque momento.

Discorso analogo anche per l’audio. Tecnologie come l’OTS Lite permettono di riprodurre un audio tridimensionale e spaziale di qualità cinematografica. In questo modo sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma smart non solo permette di accedere alle piattaforme streaming preferite, ma mette a disposizione una sterminata selezione di applicativi di ogni genere che estendono notevolmente le possibilità di utilizzo del televisore. Sarà così possibile utilizzare lo smart TV Samsung Serie Q60D anche come schermo grande per l’ufficio o per riunioni in smart working.

