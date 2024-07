Samsung, lo smart TV top ti costa pochissimo: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Completi, versatili e capaci di garantire un’esperienza visiva e di ascolto di altissimo livello, gli smart TV Samsung della Serie Q60D sono (quasi) il meglio che il produttore sudcoreano offre oggi nel settore degli apparecchi televisivi.

Il 16 e 17 luglio c’è il Prime Day con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti gratis per i prime 30 giorni e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Dispositivi che, nonostante non siano dotati di pannelli OLED, sono capaci di assicurare immagini dettagliate e colori iperrealistici qualunque programma si stia guardando. Insomma, il meglio che offre il mercato dei TV in quanto a rapporto qualità/prezzo. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon su diversi modelli, diventano dei veri e propri best buy di categoria: difficilmente otterrai di meglio per la cifra spesa.

Samsung smart TV Serie Q60D 43 pollici

Samsung smart TV Serie Q60D 50 pollici

Samsung smart TV Serie Q60D 55 pollici

Samsung, smart TV a prezzo mai visto: risparmi centinaia di euro

Un’offerta senza precedenti, quella disponibile oggi su diversi modelli di smart TV Samsung Serie Q60D. Una promozione che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmiare diverse centinaia di euro sugli apparecchi dai 43 ai 55 pollici di grandezza.

Il modello da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 37%, con il prezzo che scende dai 799,00 euro del listino ai 502,00 euro dell’offerta. Il risparmio in questo caso sfiora i 300 euro.

Il modello da 50 pollici è scontato del 35% e lo paghi 579,99 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano è superiore ai 310 euro.

Il modello da 55 pollici può essere acquistato con uno sconto del 32% e ti costa 682,00 euro contro i 999,00 euro del listino. Anche per questo modello il risparmio sfiora i 320 euro.

Samsung smart TV Serie Q60D 43 pollici

Samsung smart TV Serie Q60D 50 pollici

Samsung smart TV Serie Q60D 55 pollici

Samsung Smart TV Serie Q60D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV Samsung in offerta su Amazon di certo non difettano per qualità e definizione dell’immagine. Nonostante non siano dei TV OLED, gli apparecchi del produttore sudcoreano sfruttano le migliori tecnologie legate ai pannelli LED per garantire un’esperienza visiva che ha davvero poco da invidiare ad altri televisori decisamente più costosi.

Il segreto, se così possiamo dire, sta nella tecnologia Quantum Dot e nella retroilluminazione Dual LED, che permettono di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori per immagini realistiche e dettagliate come mai prima d’ora. Al resto pensa il processore Quantum 4K, che sfrutta avanzati algoritmi per analizzare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta guardando.

Discorso analogo anche per quel che riguarda l’esperienza di ascolto. Anche sul fronte audio, infatti, il TV Samsung in offerta su Amazon sfrutta tecnologie dedicate per ottimizzare il sonoro in base al programma che si sta guardando. Impiegando tecnologie come l’Object Tracking Sound Lite, ad esempio, i televisori della serie Q60D possono simulare un audio spaziale tridimensionale grazie al quale sarai sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa, poi, non permette solamente di installare app di ogni genere, ma trasforma il TV nel cuore pulsante della tua casa domotica. Grazie allo Smart Hub, ad esempio, sarai in grado di controllare i dispositivi della smart home compatibili direttamente dall’interfaccia del televisore.

Samsung smart TV Serie Q60D 43 pollici

Samsung smart TV Serie Q60D 50 pollici

Samsung smart TV Serie Q60D 55 pollici