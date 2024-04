Scegliere il gestionale di fatturazione elettronica per società e associazioni sportive

Cerchi un gestionale di fatturazione elettronica per una associazione o società sportiva? Scopri come sceglierlo e i vantaggi di Libero SiFattura per ASD e SSD

Dal 2024 le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) sono obbligate all’emissione della fattura elettronica in seguito agli incassi commerciali; mentre per gli incassi istituzionali l’obbligo non sussiste. Il mondo dello sport deve, quindi, adattarsi ai nuovi doveri dotandosi di appositi software di fatturazione elettronica.

Un software di questo tipo non rappresenta semplicemente il passaggio dal cartaceo al digitale ma una vera opportunità per gestire in modo più semplice, veloce e trasparenze le questioni amministrative e burocratiche. Ma è anche un modo per attenersi alla Legge ed evitare sanzioni. In questo contesto, la scelta del programma di fatturazione elettronica davvero adatto alle esigenze della società o associazione sportiva diventa cruciale. Il mercato offre tante alternative, tra queste spicca Libero SiFattura, il gestionale personalizzabile e molto semplice da utilizzare. Vediamo quali sono le caratteristiche della fatturazione elettronica per il mondo dello sport e come scegliere il software migliore per le proprie esigenze.

Società sportive e fatturazione elettronica, cosa dice la normativa

A partire dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in regime forfettario. La normativa ha come obiettivo la tracciabilità delle transazioni e il miglioramento della trasparenza finanziaria. Quindi le ASD e le SSD a prescindere dai ricavi commerciali dell’anno precedente hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica. La creazione e gestione di un ASD è regolata dal Codice Civile e dall’art. 90 della legge 289/2002. Inoltre, questo tipo di associazione deve iscriversi al Registro del CONI, che annualmente trasmette all’Agenzia delle Entrate tutti i dati, utili anche all’ammissione a specifiche agevolazioni fiscali. Associazioni e società sportive che trasgrediscono all’obbligo di fatturazione elettronica hanno delle sanzioni, calcolate in base agli articoli 17 e 74, commi 7° e 8°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, la sanzione dovuta rientra tra il 5% e il 10% di quanto non inviato, a partire da 500 euro. Se la violazione non influisce sul reddito, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.

Per attenersi alla normativa, le ASD e SSD devono quindi trasmettere le fatture elettroniche in XML all’Agenzia delle Entrate usando il Sistema di Interscambio. Per velocizzare questa operazione esistono appositi software di fatturazione elettronica.

Software di fatturazione elettronica, quali sono i vantaggi

Un software di fatturazione elettronica per associazioni e società sportive ha tanti vantaggi. Innanzitutto, il processo di emissione delle fatture viene automatizzato, riducendo il tempo necessario per inviare le fatture manualmente o addirittura compilarle e consegnarle in forma cartacea. Creando un’anagrafica di tutti i clienti, o gli iscritti all’ASD o SSD che pagano le quote mensili e le iscrizioni, si risparmia ulteriore tempo perché ogni fattura è compilata in modo automatico e i dati non vengono inseriti manualmente, con il rischio di compiere errori di digitazione. La riduzione degli errori nelle fatture elettroniche è un aspetto importante perché il software può anche calcolare in modo automatico importi ed eventuali tasse e spese da pagare. La gestione dei pagamenti è facilitata, così come il monitoraggio di tutte le operazioni, che vengono compiute in massima trasparenza. Un altro vantaggio di un software di fatturazione è quello di facilitare l’accesso multi-account alla piattaforma, consentendo al personale autorizzato di visualizzare e gestire le informazioni da qualsiasi luogo e dispositivo. Insomma, un programma di questo tipo ha davvero tanti vantaggi per le ASD e le SSD.

Come scegliere il gestionale di fatturazione elettronica adatto

Per scegliere il gestionale di fatturazione elettronica più adatto alle esigenze della propria associazione o società sportiva occorre capire quali sono le proprie esigenze, cioè le funzioni utili, il numero di account o anche la quantità di fatture da emettere annualmente o per lo meno mensilmente. Tutte queste informazioni rappresentano un importante punto di riferimento quando si deve scegliere lo strumento migliore.

Tra i requisiti utili per la scelta di un software di fatturazione spiccano il livello di sicurezza e la facilità d’uso; infatti, il programma verrà eventualmente usato da chi non ha conoscenze tecniche approfondite. Un altro aspetto importante è la possibilità di integrare il programma di fatturazione elettronica ad altri sistemi, come il gestionale contabile o quello delle risorse umane.

Insomma, la scelta non si deve fare a cuor leggere ma deve essere il frutto di una valutazione approfondita.

Tra i diversi strumenti disponibili sul mercato, c’è Libero SiFattura, il gestionale di fatturazione elettronica ideale anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Libero SiFattura è proposto in tre piani: Basic gratuito, Lite a 29 € + IVA all’anno e Pro a 49 € + IVA all’anno.

SiFattura Basic permette di ricevere fatture illimitate e inviare fino a 10 fatture all’anno a privati e aziende. Inoltre, propone la gestione illimitata di anagrafiche, ricevute, fatture, preventivi, DDT e così via. SiFattura Lite permette l’invio di fatture elettroniche illimitate a privati e aziende, la personalizzazione dei documenti, report avanzati, assistenza prioritaria, è ideale per associazioni e società sportive di piccole e medie dimensioni. SiFattura Pro consente l’invio illimitato di fatture alla PA, aziende e privati e ha una serie di funzionalità avanzate, ideali per associazioni e società sportive di grandi dimensioni.

