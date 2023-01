Si torna a parlare di iPad pieghevole

Tra i grandi produttori di smartphone e tablet Apple, insieme a Google, manca ancora dalla lista di quelli che hanno già presentato e messo in commercio dei dispositivi pieghevoli. La moda del momento non sembra interessare a Cupertino che, al contrario, pare si stia concentrando nello sviluppo di un iPad (e non un iPhone) pieghevole con caratteristiche molto particolari e una plausibile data di uscita ancora abbastanza lontana.

iPad pieghevole: forse nel 2024

Le ultime indiscrezioni che riguardano un iPad pieghevole arrivano da un famoso analista del mondo Apple: Ming-Chi Kuo. Secondo l’analista, Apple potrebbe pensare di non lanciare nessun nuovo iPad nel corso dei prossimi mesi, lasciando l’amaro in bocca a tutti coloro che si aspettavano almeno un nuovo modello.

Kuo spiega che il tutto verrà rimandato al primo trimestre del 2024 quando, insieme a un probabile nuovo iPad mini, Apple dovrebbe presentare anche il tanto atteso iPad pieghevole al fine, secondo Ming-Chi Kuo, di "aumentare le spedizioni e migliorare il mix di prodotti".

Del nuovo iPad pieghevole si sa poco o nulla. L’analista si sbilancia parlando di un piccolo cavalletto integrato che consentirà una migliore fruizione dei contenuti, visto che si potrà utilizzare questo presunto iPad pieghevole senza doverlo aprire del tutto.

La produzione di questo speciale "stand" che verrà realizzato in fibra di carbonio, pare sia stata affidata al produttore cinese di componenti elettronici Anjie Technology.

SoC M2 per l’iPad pieghevole

Oltre a questa informazione i rumor sul nuovo iPad pieghevole sono al momento davvero molto pochi. C’è chi ipotizza che, a livello di hardware, il nuovo tablet pieghevole della mela morsicata si baserà su uno dei nuovi SoC Apple M2 che sono stati di recente presentati dall’azienda di Cupertino.

Ross Young, un altro famoso osservatore qualificato del mondo Apple (è il CEO of Display Supply Chain Consultants), tempo addietro aveva ipotizzato che il display di questo iPad pieghevole sarebbe potuto essere da 20 pollici, ma ipotizzava che il suo lancio sarebbe avvenuto non prima del 2027, o comunque dopo un iPhone pieghevole.