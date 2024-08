Apple posticipa il lancio dei suoi pieghevoli: l'ibrido Mac/iPad non arriverà nel 2026 e, di conseguenza, anche il nuovo iPhone pieghevole potrebbe arrivare in ritardo rispetto ai tempi previsti

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com

Apple lavora a una nuova generazione di dispositivi con display pieghevole, come già ampiamente confermato da rumor e indiscrezioni apparse online nel corso degli ultimi anni. Di recente, è stato confermato dalla stampa ameriana lo sviluppo di un nuovo iPhone pieghevole, progetto su cui Apple sta procedendo a piccoli passi.

In arrivo, inoltre, c’è anche un secondo pieghevole, un ibrido tra Mac e iPad, che andrà a completare la gamma di foldable di Apple nel corso del prossimo futuro. Su queste novità, sono arrivati nuovi aggiornamenti da parte dell’insider Ming-Chi Kuo, che già da tempo segue la questione, avendo fornito diversi update in passato sui piani di Apple.

Tempi lunghi per i pieghevoli di Apple

Lo scorso mese di maggio, Ming-Chi Kuo confermò i piani di Apple per la sua nuova gamma di pieghevoli. In arrivo, come detto, ci sono due dispositivi ma il primo ad arrivare sul mercato sarà l’ibrido iPad/Mac ovvero un dispositivo con dimensioni di un Mac ma senza tastiera e con display pieghevole che coprirà tutta la parte interna.

Il dispositivo in questione potrebbe essere simile al recente LG Gram Fold, uno dei primi notebook con display pieghevole. Secondo Kuo, inoltre, LG Display sarà il fornitore del pannello pieghevole del nuovo ibrido iPad/Mac. L’esperienza accumulata con il Gram Fold, quindi, potrebbe aver aiutato la casa coreana a realizzare un display di alta qualità da mettere a disposizione del nuovo progetto di Apple.

Le ultime informazioni sullo sviluppo non sono positive. Con un post su X, infatti, Kuo ha confermato che il nuovo ibrido iPad/Mac sarebbe stato rimandato e non arriverà, come previsto in precedenza, a inizio 2026. Il debutto del nuovo modello è ora previsto tra fine 2027 e inizio 2028.

Il ritardo sarebbe legato problemi di sviluppo sia per il display che, soprattutto, per i componenti meccanici che dovranno gestire il sistema che regola l’apertura e la chiusura del display. Dopo lo scarso successo di Apple Vision Pro, la casa di Cupertino non ha intenzione di accelerare e intende prendersi tutto il tempo necessario per realizzare un prodotto di alta qualità.

Il nuovo ibrido iPad/Mac sarà, in ogni caso, molto costoso, andando a posizionarsi, secondo Kuo, in una fascia di prezzo intorno ai 3.500 dollari, in linea con i più costosi MacBook Pro. Solo il pannello pieghevole fornito da LG Display, infatti, dovrebbe costare circa 600 dollari ad Apple.

Secondo l’insider, inoltre, Apple avrebbe deciso di realizzare una sola versione del dispositivo, con pannello da 18,8 pollici (inizialmente era prevista anche una versione da 20,25 pollici). Non ci sarebbero piani, invece, per un iPad pieghevole (con display con diagonale simile a quella degli attuali iPad) che, secondo altre fonti, era previsto per il 2025.

iPhone pieghevole: quando arriva

Il ritardo del nuovo iPad/Mac con display pieghevole non è una buona notizia per chi aspettava l’arrivo di un nuovo iPhone pieghevole, magari con design da flip phone per fare concorrenza a modelli sempre più richiesti come il Galaxy Z Flip 6.

Lo stesso Kuo ha confermato che il nuovo tablet con display pieghevole sarà il primo modello della gamma foldable di Apple. Il ritardo di questo dispositivo comporterà, quindi, anche un ritardo nell’arrivo del nuovo iPhone con display pieghevole.

Rumor delle ultime settimane avevano anticipato l’arrivo del primo smartphone pieghevole di Apple “non prima del 2026“. A questo punto, però, le tempistiche potrebbero essere cambiate.

Apple potrebbe spostare il lancio del suo primo iPhone pieghevole alla fine del decennio (non prima del 2028). Si tratta, per il momento, solo di ipotesi. I problemi riscontrati nello sviluppo dell’iPad/Mac pieghevole potrebbero spingere Apple a rivedere completamente i piani per il futuro. Un aggiornamento in tal senso potrebbe arrivare soltanto nel corso dei prossimi mesi.