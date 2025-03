Fonte foto: WML Image / Shutterstock.com

Apple sta lavorando a nuovi progetti per ampliare la sua gamma di dispositivi. La nuova “rivoluzione” della casa di Cupertino, dopo il passo falso di Apple Vision Pro e le difficoltà registrate da Apple Intelligence e, in particolare, dalla nuova versione di Siri, è rappresentata dai dispositivi con display pieghevole. In arrivo, infatti, ci sono nuovi iPhone e iPad pieghevoli. Secondo un report dell’analista Jeff Pu, Apple avrebbe già preso una decisione in merito al lancio dei nuovi prodotti.

iPhone e iPad pieghevoli: quando arrivano

Secondo il nuovo report, Apple sta per accelerare il programma di sviluppo della sua gamma di dispositivi pieghevoli. I nuovi iPhone e iPad con display pieghevole sarebbero entrati nella fase New Product Introduction che anticipa la realizzazione dei primi prototipi da partner di Foxconn, partner produttivo di Apple. Una volta realizzati i prototipi e superate tutte le verifiche di qualità, si passerà alla produzione vera e propria.

Secondo Pu, i nuovi iPhone e iPad pieghevoli entreranno in produzione nel corso della seconda metà del 2026. La data di partenza della produzione condizionerà anche il periodo di lancio. Apple, infatti, dovrebbe annunciare i nuovi prodotti solo quando questi saranno effettivamente pronti per la commercializzazione.

Se la produzione dovesse partire all’inizio del secondo semestre del prossimo anno, quindi, la fase di vendita potrebbe iniziare in autunno. In caso contrario, il lancio commerciale dei nuovi pieghevoli potrebbe essere rimandato al primo trimestre del 2027. Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso dei prossimi mesi.

iPhone e iPad pieghevoli: come saranno

Le informazioni sulle caratteristiche tecniche dei nuovi modelli pieghevoli di Apple sono ancora limitate. Per quanto riguarda il primo iPhone pieghevole, secondo un recente report di Ming-Chi Kuo, lo smartphone dovrebbe presentare un design a libro entrando in concorrenza con i prodotti della linea Galaxy Z Fold oltre che con i vari pieghevoli realizzati dai brand cinesi e anche con il Pixel Fold.

Il modello dovrebbe avere un display pieghevole da 7,8 pollici oltre a un display esterno da 5,5 pollici. Il prezzo di lancio dovrebbe essere di 2.000-2.500 dollari, circa il doppio rispetto al prezzo di partenza del modello Pro Max (il 16 Pro Max parte da 1.199 dollari negli USA).

Per quanto riguarda il nuovo iPad con display pieghevole, le indiscrezioni diffuse da Digital Chat Station anticipano la presenza di un pannello da circa 18,8 pollici, con varie possibilità di orientamento. Il modello in questione è stato definito come una sorta di ibrido tra un iPad e un MacBook anche se il sistema operativo dovrebbe essere iPadOS, più limitato ma anche meno esistente in termini di risorse rispetto a macOS. Al momento, non ci sono informazioni sul prezzo di lancio del modello.