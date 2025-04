Il nuovo iPad pieghevole potrebbe arrivare prima del previsto

Fonte foto: Amazon

Apple sta lavorando a una nuova generazione di dispositivi caratterizzati dalla presenza di un display pieghevole. Si tratta di una novità assoluta per la casa di Cupertino che, dopo il passo falso con Apple Vision Pro e i risultati non certo straordinari ottenuti nel settore dell’AI, punta a innovare con nuovi prodotti hardware.

Uno dei modelli in arrivo è il nuovo iPad con display pieghevole. Il progetto, per il momento, non ha ancora un nome commerciale anche se in rete viene spesso chiamato “iPad Fold“. Il modello in questione è destinato a diventare un nuovo top di gamma, affiancando iPad Pro (in foto).

Ad anticipare l’arrivo del progetto è un nuovo report dell’analista Jeff Pu che, come riportato da 9to5Mac, ha fornito alcuni dettagli in merito alle strategie future di Apple. Il nuovo iPad pieghevole è in sviluppo insieme a un inedito iPhone pieghevole che potrebbe essere lanciato insieme al tablet andando così a creare una nuova famiglia “fold” nella gamma Apple.

iPad pieghevole: quando arriva?

Secondo le informazioni rivelate dall’analista, il nuovo iPad pieghevole potrebbe essere più vicino del previsto. Tuttavia, il progetto è ancora in fase di sviluppo e il lancio non è previsto per il 2025.

Apple, però, potrebbe essere pronta a svelare il suo nuovo modello nel corso del 2026, andando ad affiancare una quarta linea di prodotti ai suoi tablet (la gamma, per ora, è composta dagli iPad base, dagli iPad Air e dagli iPad Pro). Il debutto, in particolare, potrebbe avvenire nel corso del quarto trimestre dell’anno prossimo.

Da quel che sappiamo il nuovo iPad con display pieghevole avrà un pannello da ben 18,8 pollici. Il dispositivo avrà iPadOS, opportunamente ottimizzato per sfruttare al meglio l’ampio display pieghevole.

Ricordiamo che nei mesi scorsi l’insider Mark Gurman aveva anticipato che il lancio di questo dispositivo non sarebbe arrivato prima del 2028. Per maggiori dettagli in merito al progetto sarà necessario attendere le prossime settimane. Nel caso in cui Apple decida di accelerare i tempi, portando suil mercato il device già nel corso del 2026, le prime informazioni dettagliate sul progetto dovrebbero arrivare a breve.

C’è anche un iPhone pieghevole

Apple sta lavorando ad almeno due dispositivi pieghevoli. Oltre al nuovo “iPad Fold”, infatti, è in arrivo anche un inedito iPhone con display pieghevole. Anche questo modello potrebbe arrivare nel corso del 2026, stando alle informazioni diffuse dalla fonte.

Lo smartphone dovrebbe avere un display da 7,3 pollici e, quindi, dovrebbe ricordare come design pieghevoli come i Fold di Samsung, con una struttura “a libro”. Anche in questo caso, per maggiori dettagli in merito sarà necessario attendere le prossime settimane.