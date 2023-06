Smart TV Hisense a un prezzo stracciato: da comprare subito

Fonte foto: Amazon

Lo Smart Tv offre un’esperienza unica di guardare la televisione, consentendo di interagire con uno strumento un tempo solo fruito passivamente. Se a ciò ci aggiungiamo la possibilità di guardare uno schermo di alta qualità – per movimenti realistici e colori vividi – allora rendiamo la visione di film, programmi, eventi sportivi, cartoni animati e quant’altro, un evento unico. Lo Smart Tv Hisense da 43’’ che presentiamo oggi offre tutti questi aspetti.

Hisense è un’azienda che da anni si è imposta sul mercato europeo, e quindi anche italiano, con forza. Grazie a prodotti dal rapporto qualità-prezzo davvero competitivi, e che non hanno nulla da invidiare ad altre multinazionali specializzate nel settore. Detto ciò, entriamo nel merito e scopriamo le caratteristiche tecniche di questa Smart Tv Hisense 43" e il prezzo praticamente stracciato con cui viene offerto.

Smart Tv Hisense 43

Smart Tv Hisense 43" QLED UHD 43E78HQ: caratteristiche tecniche e funzionalità

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Parliamo di un televisore da 43 pollici, con tecnologia QLED 4K Smart, risoluzione 3840×2160 e pannello VA. Il che rende i movimenti molto realistici e maggiormente coinvolgenti. Interessante poi la funzione Design Slim, che riduce le cornici e da quindi maggiore spazio alle immagini. E ancora, per chi ama la tecnologia "intelligente", diciamo subito che questa Smart Tv Hisense 43" QLED UHD 43E78HQ è dotata di VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant. Essendo una smart tv, ha ovviamente un Wi-Fi integrato e, come ormai tutti i televisori di questo tipo, un telecomando con accesso diretto a 9 contenuti streaming. Tra cui le piattaforme più importanti come Prime Video, Netflix, RaiPlay, ecc.

Continuando con altre caratteristiche tecniche, parliamo di un Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 e certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K. Per quanto concerne l’audio, parliamo di un 14W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth. Infine, questo Smart Tv è adatta anche a chi ama il gaming con un sistema ALLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC. Infine, per quanti sono preoccupati dalle dimensioni del televisore, parliamo di un prodotto dalle dimensioni compatte: 22,3P x 96,3l x 61,1H cm.

Smart Tv Hisense 43" QLED UHD 43E78HQ: prezzo e offerte

Dopo aver presentato questo ottimo televisore di Hisense, veniamo ora al prezzo. E qui diamo un’altra bella notizia: il prodotto della multinazionale cinese viene offerto con uno sconto del 40%, quindi non pagherai il suo prezzo intero, ovvero 549,00 euro, ma 328,99 euro. Dunque, un risparmio che supera i 200€. Un prezzo imbattibile, che consentirà di avere un ottimo televisore a un costo più basso della media dello stesso prodotto.

Smart Tv Hisense 43

