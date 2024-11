Smart TV Hisense, con lo sconto Black Friday il prezzo è crollato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smart TV Hisense da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: Hisense

Si avvicina il Natale e gli smart TV diventano uno dei prodotti più ricercati dagli utenti. Questo è solitamente il periodo in cui si riescono a fare degli ottimi affari e ad acquistare modelli top di gamma a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di listino. Non a caso oggi su Amazon troviamo una promo esemplificativa: lo smart TV Hisense Mini-Led da 55 pollici di nuova generazione è disponibile con un ottimo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico. E il risparmio è veramente eccezionale: ben 350 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Questo smart TV è uno dei migliori che puoi trovare in circolazione a questo prezzo. Utilizza l’innovativa tecnologia Mini-LED che assicura una qualità dei contenuti elevatissima, quasi equivalente a quella di uno schermo OLED. Inoltre, il potente processore migliora in tempo reale la qualità di qualsiasi contenuto e ti sembrerà di essere al cinema. Da non trascurare la presenza del sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un affare un da non farsi scappare per nessun motivo.

Smart TV Hisense 55 pollici: offerta, prezzo e sconto Amazon

Lo smart TV Hisense Mini-LED con schermo da 55 pollici è in promo a un prezzo di 599 euro grazie allo sconto del 37% presente nella pagina prodotto su Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in Smart TV, prezzo crollato su Amazon utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità del televisore è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025.

Amazon offre anche dei servizi extra. Ad esempio, spendendo solamente 10 euro richiedere il disimballaggio del televisore e il ritiro di quello vecchio. Con una spesa di 15 euro i tecnici specializzati ti configurano il nuovo televisore. Per l’installazione a muro la spesa è di 35 euro.

Hisense Mini-LED 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dalla tecnologia su cui è basato il monitor, la Mini-LED PRO. La qualità video è garantita anche dalla tecnologia Quantum Dot Color, grazie alla quale ogni singolo frane risulta arricchito, più vibrante e realistico; esaltando così ogni tonalità dei colori, dal più acceso al più tenue. Nella elaborazione dei colori non poteva poi mancare l’intelligenza artificiale: troviamo infatti anche la tecnologia Hi-View Engine Pro, per un’esperienza visiva dinamica.

Ottimo audio, grazie al sistema Dolby Atmos – ormai un "must to have" tra i televisori di gamma media e alta – combinato con un subwoofer integrato. In questo modo, suoni alti e bassi sono ottimamente bilanciati, per un effetto cinema coinvolgente, garantito anche dai 55 pollici dello schermo e dal design frameless, per un’esperienza totalmente immersiva. Semplice poi da usare, grazie al sistema operativo VIDAA OS, che ti posiziona a prima vista tutti i contenuti a cui accedi maggiormente, ma che ti consiglia anche cosa guardare in base a ciò che guardi di più, complice anche le tante app già preinstallate. Inoltre, potrai gestirlo a voce grazie all’assistente vocale VIDAA Voice. Ma puoi anche utilizzare Alexa.

Televisore ideale anche per i gamer, visto che, tra le tante impostazioni, troverete anche la funzione Game Mode PRO, per rendere l’esperienza gaming ancora più dinamica e coinvolgente. Ma anche per chi ama gustarsi film e serie tv comodamente dal proprio soggiorno di casa, grazie alla Filmaker Mode e all’Ultra motion a 120 HZ che rende più fluide le scene frenetiche. Quest’ultima è utilissima anche per guardare eventi sportivi, come le partite di calcio o le gare di Formula Uno.

