Sconto esagerato per lo smart TV Hisense: oggi ti costa pochissimo

Prezzo senza precedenti per lo smart TV top di gamma di Hisense. Colori vividi e brillanti si fondono a un audio di altissimo livello. Il prezzo, però, lascia a bocca aperta.

Hisense

Le funzionalità smart sono ormai parte integrante dell’esperienza di utilizzo di un televisore. Ma non sono assolutamente tutto: anche oggi, con piattaforme di streaming video che offrono serie TV e film di ogni genere, è la qualità delle immagini a farla da padrone.

E in questo, lo Hisense 55U72NQ non teme confronti con nessuno. Sfruttando alcune delle ultime tecnologie nel settore dei pannelli LCD LED, lo smart TV del produttore cinese è in grado di offrire immagini dettagliate e caratterizzate da colori vividi e realistici che hanno ben poco da invidiare alle smart TV OLED. A un prezzo decisamente più interessante. L’offerta di oggi sullo smart TV del produttore cinese, infatti, fa crollare il prezzo al minimo e risparmiare centinaia di euro.

Smart TV Hisense a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Prezzo incredibile e promo imperdibile, quella oggi disponibile su Amazon sullo smart TV Hisense. L’apparecchio del produttore cinese può essere infatti acquistata al prezzo più basso di sempre, con un risparmio di diverse centinaia di euro rispetto al listino. E puoi anche scegliere di pagarla a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Lo Hisense 55U72NQ da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 37% al minimo storico. Comprandolo adesso la paghi 599,00 euro contro i 939,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore cinese. Un risparmio considerevole: prendendolo ora ti costa 340 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento in 5 rate a tasso 0 (nessuna spesa aggiuntiva, né interessi). Scegliendo questa modalità, lo Hisense 55U72NQ lo paghi 119,80 euro al mese per cinque mesi.

Hisense TV miniLED 55U72NQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una qualità video, come accennato inizialmente, paragonabile a quella dei televisori OLED. E il segreto sta nella tecnologia miniLED, grazie alla quale il pannello dell’apparecchio del produttore cinese è in grado di mostrare immagini caratterizzate da un elevato livello di dettagli. L’impiego della tecnologia Quantum Dot Colour consente invece di avere colori brillanti e iper-realistici: le immagini avranno una definizione e una profondità che non teme paragoni. Neanche quella della tecnologia OLED.

Lo Hi-View Engine PRO si occupa invece di ottimizzare risoluzione e impostazioni del televisore in maniera automatica in base al programma che si sta guardando sfruttando l’intelligenza artificiale. Ciò vuol dire che potrai sempre godere della migliore esperienza visiva senza che tu debba fare nulla: ti basterà cambiare canale e sarà poi il motore a intelligenza artificiale a entrare in azione.

Discorso analogo anche per il sonoro. Le tecnologie impiegate dai tecnici cinesi permettono di godere sempre di un’esperienza audio di qualità cinematografica. Indipendentemente da cosa scegli di vedere, sarai sempre al centro dell’azione grazie a un sonoro che ti "avvolge" da ogni lato.

La piattaforma smart VIDAA mette a disposizione migliaia di app di ogni genere da installare sull’apparecchio e funzionalità avanzate di ultima generazione. La compatibilità con VIDAA Voice permette poi di controllarne le funzionalità anche tramite semplici comandi vocali.

