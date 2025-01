Hisense, con lo sconto di Amazon il prezzo dello smart TV crolla

Lo smart TV Hisense Mini-LED con schermo da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 33% e lo trovi al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Hisense

Hisense non può più essere considerata una novità nel panorama italiano. Il produttore cinese è una delle aziende leader nel settore degli smart TV e il merito è dei tanti e ottimi modelli lanciati in questi anni. TV per tutte le fasce di prezzo e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio è il TV Hisense Mini-LED da 55 pollici disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 33% e risparmi centinaia di euro. Un’occasione irripetibile anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il televisore si posiziona nella fascia alta di mercato, ma il prezzo resta alla portata di molti. Hisense ha progettato un TV che non ha nulla da invidiare ai migliori modelli sul mercato optando per la tecnologia Mini-LED che permette di avere il massimo controllo sui colori, sulla luminosità e sul contrasto di ogni singola scena. Una qualità quasi al livello di uno smart TV OLED, ma a prezzi molto più accessibili. Il produttore cinese ha fatto anche un gran lavoro con il sistema operativo: VIDAA OS è oramai alla pari dei concorrenti più diretti e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se sei alla ricerca di un nuovo TV per il tuo salotto, non farti sfuggire questa occasione.

Hisense TV 55

Smart TV Hisense Mini-LED: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi in questo settore. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 599 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Risparmi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai a disposizione un mese di tempo da quando lo hai ricevuto a casa. Inoltre, come capita per la maggior parte dei grandi elettrodomestici venduti da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi aggiuntivi come, ad esempio, il ritiro del vecchio TV, oppure il disimballaggio del nuovo e la sua configurazione. Non farti scappare questa ottima opportunità.

Smart TV Hisense Mini-LED 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Schermo, processore, sistema operativo, funzionalità: in questo smart TV Hisense tutto è pensato per offrirti il meglio. Già a partire dall’elemento più importante presente in un televisore: lo schermo. Hisense ha optato per la tecnologia Mini-LED con Full Array Local Dimming. Di che cosa su tratta? Il display è formato da singoli LED di dimensioni infinitesimali che permettono un maggior controllo del colore, del contrasto e della luminosità del pannello. Questo assicura immagini dettagliate e realistiche. Il merito è anche del processore Hi-View Engine Pro che utilizza l’intelligenza artificiale per rendere ogni singola immagine più reale e definita. Ottimizza anche l’audio in base al contenuto che stai guardando.

Un altro segreto del successo degli smart TV Hisense è la presenza del sistema operativo VIDAA OS, diventato oramai un punto di riferimento per l’intero settore. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e tantissime altre. Puoi anche controllare il TV utilizzando semplicemente la tua voce grazie all’integrazione con Alexa.

Oltre che per vedere film e serie TV, questo smart TV è ideale anche per i videogiocatori. Infatti è disponibile una modalità gaming che eleva la fluidità dello schermo fino a 144 Hz, con un ritardo minimo tra il controller e quello che accade sullo schermo. Questo ti dà anche un vantaggio competitivo nei confronti degli avversari. Insomma, uno smart TV completo e che si adatta a qualsiasi situazione.

