Hisense, lo smart TV a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Per acquistare uno smart TV che assicuri immagini di altissima qualità non bisogna spendere per forza di cose una cifra che supera i 1.000 euro. Spesso basta aspettare il momento giusto, l’offerta giusta e conoscere i modelli che assicurano il giusto rapporto qualità-prezzo. In questa categoria rientra sicuramente lo smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici, televisore che non ha nulla da invidiare ai vari top di gamma che trovi in commercio, ma che ha il vantaggio di avere di un prezzo alla portata di molti. Prezzo che oggi trovi anche scontato e al minimo storico grazie al super sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 250 euro. E la puoi anche pagare a rate e diminuire l’esborso iniziale.

Smart TV che, oltre ad assicurare immagini in altissima risoluzione, è dotato anche di tecnologie innovative e di una qualità del suono superiore alla media. Inoltre, la presenza del sistema operativo VIDAA U6 è un valore aggiunto: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e non ha bisogno di un supporto esterno per vedere i tuoi film e serie TV preferiti. Non approfittare di questa promo sarebbe un grosso errore.

Smart TV Hisense ULED Mini-LED 55 pollici

Smart TV Hisense Mini-LED: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto eccezionale per lo smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici. Da oggi lo trovi in promo a un prezzo di 449 euro con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è davvero notevole e il prezzo è nettamente inferiore rispetto ai principali competitor. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando i servizi che trovi in pagina. La disponibilità del televisore è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per testarlo: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Smart TV Hisense Mini-LED: caratteristiche tecniche

Lo smart tv Hisense ha una diagonale dello schermo pari a 55 pollici, reso ancora più immersivo dal fatto che sia privo di cornici. Grazie alla predisposizione VESA (400×200), puoi anche agganciarlo a un supporto a parete per una resa grafica ancora più coinvolgente. Spicca la tecnologia Mini-LED per immagini super dettagliate e mozzafiato che si basa sul fatto che i LED siano strettamente raggruppati, garantendo in questo modo una retroilluminazione infinitamente più precisa. Ma anche un miglior controllo del contrasto. Le impostazioni delle immagini fanno sì che potrete combinare fino a 1000 zone di regolazione per migliorare ulteriormente il contrasto e ottenere immagini sempre nitide e vivaci.

Non è stato però di certo trascurato l’audio. La qualità del suono è garantita dalla presenza della tecnologia Audio Dolby Atmos, ma anche dalla funzione DTS Virtual X decoding, con l’audio che si adatta a ciò che stai guardando. Suoni bilanciati grazie a un impeccabile equalizzatore integrato.

Tantissime sono le app già pre-installate, per un divertimento assicurato. Dimensioni complessive sottili e compatte, occupa pochissimo spazio.

