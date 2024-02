Smart TV Samsung, lo sconto Amazon è stratosferico: prezzo mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Come cominciare al meglio questo fine settimana? Con la promo Amazon sullo smart TV Samsung QE43Q65C, un televisore uscito da pochi mesi sul mercato e dotato delle migliori tecnologie e componenti del produttore sudcoreano. Solo grazie allo sconto del 44% disponibile oggi riesci a risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico. Un’offerta eccezionale che lo fa diventare di diritto uno dei migliori televisori in questa fascia di prezzo. E non approfittarne sarebbe un gravissimo errore.

Il TV ha tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo con una qualità elevatissima, dimensioni contenute (grazie a cornici ridotte al minimo) e un processore che assicura colori brillanti e accesi. E come tutti gli smart TV Samsung è presente anche un ottimo sistema operativo che supporta qualsiasi piattaforma per il video streaming. Insomma, la classica offerta a cui non puoi dire di no e che soprattutto non puoi farti sfuggire.

Smart TV Samsung 43 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV Samsung 43 pollici: prezzo e offerta Amazon

Una delle migliori offerte disponibili in questo momento per uno smart TV. E non stiamo esagerando. Oggi trovi questo televisore Samsung in offerta con uno sconto di ben il 44% che fa scendere il prezzo a 449 euro. Il risparmio è considerevole: ben 350 euro, una cifra tutt’altro che da sottovalutare. Praticamente è come se lo pagassi la metà. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Ha anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso.

Smart TV Samsung 43 pollici

Smart TV Samsung: caratteristiche tecniche

Nel rapporto qualità-prezzo difficilmente trovi qualcosa di meglio di questo smart TV Samsung QE43Q65C da poco uscito sul mercato. È dotato di tecnologie innovative che ti permettono di gustare al meglio ogni tipologia di contenuto.

Partiamo, però, dalle dimensioni e dallo schermo. Lo smart TV ha un display QLED da 43 pollici che lo rende molto compatto e perfetto per qualsiasi salotto, anche per coloro che hanno poco spazio a disposizione. La qualità dei colori è molto elevata grazie al Quantum Dot che cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che aumentano il realismo delle immagini. Il merito è anche del processore Quantum 4K Lite che rende qualsiasi contenuto in altissima definizione. Non da meno il comparto audio immersivo per un’esperienza sonora da cinema.

Il vero punto forte di questo smart TV, però, è la parte smart. Oltre al sistema operativo Tizen, una garanzia quando si parla di televisori, è presente lo Smart Hub, una piattaforma dove sono raccolte tutte le app di videostreaming e ti suggerisce anche cosa vedere in base ai tuoi contenuti. Puoi anche gestire il televisore con i comandi vocali grazie al supporto ad Alexa e Google Assistente. Tra le app c’è anche Samsung TV Plus che ti permette di scegliere tra più di 200 canali gratuiti e migliaia di film. Per gli amanti dei videogame, invece, c’è il GamingHub dal quale puoi accedere velocemente ai tuoi contenuti preferiti. SmartThings, invece, è l’applicazione con la quale gestire dal telecomando o con un comando vocale tutti i dispositivi smart presenti in casa. Insomma, un televisore completo e perfetto per la tua abitazione.

Smart TV Samsung 43 pollici