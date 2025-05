Samsung, questo smart TV a prezzo stracciato: offerta shock

Fonte foto: Samsung

Trovare il giusto televisore da mettere nel proprio salotto può essere una sfida ardua. Un po’ per il budget che si ha a disposizione, un po’ per lo spazio nel salotto e un po’ perché il TV che rispecchia le nostre esigenze non è così semplice da individuare. A meno che non si trova un’offerta imperdibile. Oggi è proprio una di quelle giornate in cui su Amazon trovi un televisore premium a un prezzo stracciato. Il protagonista dell’offerta di oggi è lo smart TV Samsung Neo QLED della serie QN85D da 65 pollici disponibile con uno sconto eccezionale del 55% che ti fa risparmiare ben 1200 euro. Una cifra esagerata per un televisore premium che assicura immagini con una qualità eccezionale. E se non ha spazio a sufficienza, è disponibile in promo anche la versione da 55 pollici con uno sconto del 49%.

Lo smart TV Samsung è quanto di meglio possa offrire il mercato. Oltre ad avere uno schermo con risoluzione 4K, è dotata anche di un processore che sfrutta al meglio l‘intelligenza artificiale per assicurare la miglior qualità possibile con qualsiasi tipologia di contenuto. I dettagli sono super definiti grazie alla tecnologia Quantum Matrix. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e non mancano funzioni innovative. Insomma, lo smart TV perfetto da acquistare oggi.

Un minimo storico da non farsi assolutamente scappare. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo di 998,99 euro, con uno sconto di ben il 55% rispetto a quello consigliato. A catturare l’attenzione è il risparmio che supera i 1200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smart TV viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ricevi il televisore.

Essendo un TV dalle dimensioni extra-large, usufruisce anche di alcuni servizi Amazon riservati solitamente agli elettrodomestici. Cliccando sulla voce "Servizi per articoli di grandi dimensioni" si apre un elenco a discesa con alcuni servizi che puoi aggiungere. Ad esempio, puoi richiedere gratuitamente il ritiro del vecchio televisore, mentre pagando solamente sei euro avrai il disimballaggio di quello nuovo. Per la configurazione del nuovo TV, invece, la spesa è di 11 euro, per l’installazione a muro il costo è di 35 euro.

Se non hai spazio a sufficienza, puoi approfittare dell’offerta disponibile per la versione da 55 pollici. Lo sconto è di ben il 49% e la paghi 759 euro, con un risparmio che supera i 700 euro su quello di listino. Anche per questo modello hai a disposizione il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Smart TV Samsung Neo QLED: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung Neo QLED QN85D da 65 pollici è quanto di meglio possa offrire il mercato oggi. Oltre ad avere un pannello con risoluzione 4K che assicura una qualità delle immagini elevatissima, è dotato anche dell’innovativo processore NQ4 AI Gen 2 che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurarti la miglior qualità delle immagini in qualsiasi momento e grazie alla funzione Upscaling 4K migliora anche la risoluzione dei contenuti che nativamente non sono in 4K. La tecnologia Quantum Matrix, invece, consente di controllare al meglio i mini LED Quantum per far risaltare ogni singolo dettaglio.

Uno dei segreti del successo dei televisori Samsung è la presenza del sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Puoi scegliere il tuo film o serie TV preferito premendo semplicemente un tasto. Inoltre, puoi accedere a Samsung TV Plus, una piattaforma che ti mette a disposizione più di 500 canali gratuiti. Per gli appassionati dei videogame, c’è la funzione Motion Xcelartor 120 Hz che aumenta la frequenza di aggiornamento del TV per una maggior fluidità. L’hub SmartThings, invece, permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa stando semplicemente seduti sul divano. Non un semplice TV, ma un vero smart TV con tante funzioni innovative.

