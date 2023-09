Samsung, questo smart TV è da comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Il weekend si apre con un’offerta incredibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smart TV a un prezzo eccezionale. Su Amazon è in offerta al minimo storico il televisore Samsung Crystal da 50", modello lanciato in questo 2023 e dedicato alla fascia media. Un dispositivo con ottime qualità, uno schermo con risoluzione 4K, oramai uno standard per TV con queste dimensioni, tecnologie innovative che migliorano la qualità delle immagini, come ad esempio il PurColor e anche la massima compatibilità con tutte le piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video a Netflix.

Come detto, oggi troviamo lo smart TV Samsung Crystal 2023 in al minimo storico. Il prezzo è eccezionale grazie allo sconto del 33% che fa risparmiare ben 200€ su quello di listino. E la promo non finisce qui: Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo: approfitto del prezzo più basso di sempre per un TV con caratteristiche eccezionali per la sua fascia di mercato. Non approfittarne è un grosso errore.

Smart TV Samsung Crystal 50": caratteristiche tecniche

Nella fascia di prezzo dei medio di gamma, i televisori Samsung Crystal sono sicuramente tra i più interessanti. Soprattutto nella versione 2023 da poco lanciata sul mercato: ottima qualità del pannello e tecnologie che migliorano la qualità generale delle immagini, dell’audio e di qualsiasi contenuto che si vuole vedere. Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di questo smart TV.

Partiamo dall’elemento centrale: lo schermo. Il modello in offerta è dotato di un pannello da 50" con risoluzione 4K. La qualità delle immagini viene esaltata dalla tecnologia PurColor per una resa cromatica precisa e per colori più vividi e realistici. Il tutto viene migliorato anche dalla presenza del processore Crystal Processor 4K per goderti ogni sfumatura dei colori. Dispone anche di un sistema di upscaling che migliora la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

Passiamo a un altro aspetto fondamentale: l’entertainment. Lo smart TV utilizza il sistema operativo Tizen e dispone dello Smart Hub, una piattaforma dove trovare tutti i propri contenuti preferiti. La compatibilità con le varie piattaforme di video streaming è massima: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV, RaiPlay, solo per citarne alcune. Presente anche Samsung TV Plus, una piattaforma che raccoglie più di 200 canali gratuiti con contenuti di tendenza. Lo Smart Hub ti suggerisce anche cosa vedere in base ai propri gusti personali. Grazie alla tecnologia SmartThings, invece, puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa utilizzando semplicemente l’hub integrato all’interno del televisore.

Per gli appassionati dei videogame, oltre al Gaming Hub che raccoglie tutti i tuoi giochi preferiti, c’è anche la modalità Motion Xcelerator che compensa i fotogrammi per una resa più scorrevole del gioco.

Smart TV Samsung Crystal 50": prezzo, sconto e offerta

Un’offerta così non la si era mai vista per uno smart TV con queste caratteristiche. Oggi troviamo il Samsung Crystal da 50" a un prezzo di 399€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è di ben 200€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un TV di questa fascia. Amazon offre anche la possibilità di pagare in 5 rate da 79,80€ al mese. La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno.

