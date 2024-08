Samsung, con lo sconto Amazon il prezzo del TV crolla: affare per tutti

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è in promo con uno sconto del 33% e risparmi 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Con l’avvicinarsi dell’ultima parte dell’anno, il prezzo di alcuni dei migliori smart TV lanciati in questi mesi da Samsung comincia a calare vistosamente e diventano dei veri best-buy da non farsi scappare. Uno di questi è il televisore Samsung Crystal della gamma DU8570 da 50 pollici disponibile in offerta su Amazon al minimo storico e con un risparmio netto di ben 300 euro. Un’occasione speciale se sei hai bisogno di un nuovo televisore e non vuoi spendere uno sproposito. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Lo smart TV Samsung in offerta è quanto di meglio si possa trovare a questo prezzo. Schermo ad altissima risoluzione e con tecnologie che rendono i colori realistici e le immagini immersive. Il sistema operativo Tizen è la solita garanzia: massima compatibilità con tutte le più importanti app di streaming, comprese Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube, ecc. Nonostante uno schermo dalle dimensioni generose, occupa poco spazio grazie all’AirSlim Design. Insomma, un televisore completo e che da oggi trovi a un prezzo alla portata di tutti.

Una vera offerta da non farsi sfuggire. Da oggi trovi lo smart TV Samsung da 50 pollici in promo a un prezzo di 499 euro grazie allo sconto speciale del 33%. Il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e hai ben 30 giorni di tempo per il reso gratuito. Non farti sfuggire questa occasione, potresti pentirtene.

Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung Crystal della gamma DU8570 rientra nella fascia media del mercato, ma assicura comunque ottime prestazioni e una qualità elevata dei contenuti. Il merito è in primis dello schermo da 50 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Crystal Color che assicura un realismo assoluto che non ti farà sfuggire nemmeno il più piccolo dettaglio. Inoltre, grazie all’upscaling 4K anche i contenuti che nativamente non lo sono vengono migliorati per una definizione elevata. La qualità elevata delle immagini e il realismo dei colori è anche merito del potente processore Crystal 4K.

Lo abbiamo anticipato nei paragrafi iniziali. Uno dei segreti di questo smart TV è la presenza del rodato sistema operativo Tizen. Puoi installare tantissime applicazioni differenti, tra cui tutte quelle dedicate allo streaming video. Non avrai problemi a vedere le partite della tua squadra del cuore tra DAZN, NowTV e Amazon Prime Video (per la Champions League). Hai l’accesso anche a Samsung TV Plus, una piattaforma gratuita dove tantissimi canali e un catalogo praticamente infinito di film. Per gli appassionati dei videogiochi c’è il Gaming Hub, la piattaforma che raccoglie tutti i tuoi giochi preferiti e puoi accederci velocemente con pochi passaggi.

