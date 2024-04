Samsung, questo è lo smart TV da acquistare subito: prezzo crollato

Fonte foto: Samsung

Trovare uno smart TV di grandi dimensioni a un prezzo accettabile è sempre una sfida piuttosto ardua. Molto spesso si trovano televisori top di gamma a un prezzo eccessivo, oppure modelli di marche non ben identificate a un prezzo ragionevole, ma la qualità del pannello non è eccezionale. Per questo motivo, quando si trova uno smart TV di un’azienda top (in questo caso Samsung), in offerta con uno sconto del 44%, l’unica cosa da fare è approfittarne subito, prima che termini l’offerta. Ed è esattamente quello che accade oggi con il televisore Samsung QLED da 50 pollici disponibile su Amazon al minimo storico e con un risparmio di ben 400 euro sul prezzo di listino. E non solo: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero approfittando del servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce-

Per quanto riguarda lo smart TV Samsung c’è poco da dire: offre tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere. La qualità delle immagini è elevatissima, anche grazie al processore di ultima generazione che migliora la risoluzione di qualsiasi contenuto, anche quelli che nativamente non sono in 4K. A bordo il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si tratta di smart TV: trovi tutte le app che utilizzi solitamente, da Amazon Prime Video fino a YouTube e DAZN. E puoi anche controllarlo con la voce grazie alla presenza di tutti i più importanti assistenti vocali.

Smart TV Samsung 50 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV Samsung QLED 50": prezzo, offerta e sconto

Una promo da non farsi scappare. Oggi su Amazon è in offerta lo smart TV Samsung QLED da 50 pollici con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 529 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio supera i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 105,80 euro al mese a tasso zero. Un’occasione unica da non farsi sfuggire. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Puoi provare il televisore in tutta calma: per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo.

Smart TV Samsung 50 pollici

Smart TV Samsung QLED 50 pollici: la scheda tecnica

L’aspetto più evidente è lo schermo da 50 pollici, molto generoso, ma con cornici ridotte al minimo. Poggia sulla tecnologia TV QLED con risoluzione 4K, la quale, insieme al processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente, ti restituirà immagini realistiche e vivide. Importante anche la funzione Quantum Dot che offre il 100% di volume del colore e un miliardo di sfumature e colori a dir poco mozzafiato. E cosa dire poi del Quantum HDR, che offre una qualità di immagini di livello cinematografico con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. Conclude questo incredibile eco-sistema video la funzione Dual LED. Di cosa si tratta? Della retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso e una resa cromatica eccezionale

Ma anche l’audio è molto curato. A partire dal sistema OTS Lite, per un Audio surround 3D sincronizzato con le scene. Ideale per i film d’azione e le scene più frenetiche. Potrai abbinare il suono della tv con apparecchi esterni, come casse o soundbar attraverso la Q-Symphony. Per i gamer, invece, risulterà utile il sistema Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce, salvando in un unico posto tutti i giochi che usi più spesso. Stessa funzione della Smart Hub, per riunire in un unico posto film, giochi e programmi preferiti e ritrovarli subito. Infine, la funzionalità SmartThings ti consente di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv. Dunque, un televisore che svolge anche funzione di Hub per il tuo tempo libero e la tua smart home.

Smart TV Samsung 50 pollici