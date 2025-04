Samsung, lo smart TV top a prezzo stracciato: costa meno della metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Prezzo crollato per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici che trovi in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 800 euro su quello di listino. Scopri prezzo e caratteristiche.

Trovare uno smart TV top di gamma a un prezzo tutto sommato accessibile è diventato sempre più complicato. Il prezzo dei televisori è aumentato notevolmente in questi ultimi anni e per questo motivo bisogna aspettare le giuste occasioni. Occasione che trovi oggi per il televisore smart di Samsung Neo QLED da 55 pollici. Il merito è della promo pasquale di Amazon e dello sconto del 51% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto sfiora gli 800 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Questo smart TV di Samsung è quanto di meglio possa offrire il mercato. Schermo con risoluzione 4K e qualità delle immagini elevatissimo grazie al pannello QLED, processore NQ4 AI di seconda generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. Pensato anche per gli amanti dei videogame grazie alla tecnologia Motion Xcelerator che porta la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali app per lo streaming.

Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Grazie alla promo pasquale di Amazon lo trovi in offerta a un prezzo di 739,99 euro, con uno sconto del 51% rispetto a quello di listino. Il risparmio è notevole e supera i 750 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Come per la maggior parte dei grandi elettrodomestici venduti da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Come ad esempio il ritiro del vecchio televisore (gratuito), oppure il disimballaggio di quello di nuovo (costo 6 euro). Per la configurazione del TV la spesa è di soli 11 euro, mentre per l’installazione a muro e la configurazione la spesa è di 35 euro.

Inoltre, associando all’acquisto dello smart TV anche quello di una soundbar Samsung, è possibile richiedere un rimborso sul sito del produttore sud-coreano fino a 300 euro. Per scoprire come funziona la promo bisogna leggere le condizioni dell’offerta disponibili sul sito di Samsung.

Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Il televisore Samsung riproduce immagini super definite e naturali, grazie al processore NQ4 AI Gen2, con le sue 20 reti neurali basate sull’intelligenza artificiale. Upscaling AI 4K riproduce i contenuti con una qualità delle immagini molto vicina al 4K. Il QLED Neo è supportato dalla tecnologia Quantum Matrix, che rende ancora più definiti e precisi i mini LED Quantum, per un’immagine sempre precisa sia nelle sequenze più scure che in quelle più chiare. Infinita poi la palette di colori, grazie alle 2.030 tonalità presenti, incluse quelle della carnagione, che sono ben 110. Altre funzioni che rendono le immagini definite e naturali sono la Real Depth Enhancer, per una profondità percepita come quella dell’occhio umano, mentre la funzione Relumino Mode migliora il livello di contrasto e la resa dei colori.

Il movimento delle immagini è molto preciso grazie alla Motion Xcelerator 120 Hz, il che risulterà molto utile per quanti giocano ai videogame. Ottimo anche il comparto sonoro, grazie alla presenza della tecnologia Audio OTS Lite, per un suono avvolgente e profondo, mentre la tecnologia Adaptive Sound Pro fa sì che l’audio si adatti alle caratteristiche dell’ambiente circostante e al tipo di contenuti. Il supporto al Dolby Atmos, invece, permette di riprodurre un audio di livello multidimensionale. Non manca il sistema operativo Tizen di Samsung, semplice e intuitivo, per trovare facilmente i tuoi contenuti preferiti come film, serie TV, documentari e programmi sportivi..

