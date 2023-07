Fitbit Versa 3, lo smartwatch in offerta a un prezzo imbattibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Fitbit/YouTube

Ci sono degli smartwatch che quando troviamo in offerta non bisogna far altro che acquistarli, soprattutto quando il loro prezzo scende al minimo storico come in questo caso. Stiamo parlando del Fitbit Versa 3, smartwatch molto versatile pensato sia per l’utilizzo quotidiano sia per gli amanti dell’allenamento che vogliono tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Oggi lo troviamo a un prezzo speciale con uno sconto di ben il 44% sul prezzo di listino. Il risparmio è notevole e supera i 100€.

Il Fitbit Versa 3 è uno dei migliori orologi smart della sua categoria. Ha tutto quello che si chiede a un dispositivo di questo genere grazie ai sensori di ultima generazione presenti sotto la scocca. Il battito cardiaco viene monitorato in tempo reale e viene utilizzato anche per calcolare le calorie bruciate durante gli allenamenti e per capire quali sono gli obiettivi di benessere e forma da raggiungere. Acquistandolo oggi, inoltre, ricevi anche sei mesi di abbonamento al servizio Premium di Fitbit dove trovare esercizi avanzati per migliorare la propria forma fisica.

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 3: caratteristiche tecniche e vantaggi

Partiamo dall’aspetto che più preoccupa gli utenti quando acquistano un wearable: la durata della batteria. Sotto questo punto di vista il Fitbit Versa 3 assicura un’autonomia di oltre 6 giorni. Il GPS integrato consente di tenere d’occhio ritmo e distanza sul tracker e scoprire sull’app una mappa di intensità dell’allenamento che ti mostra il percorso e i tuoi sforzi al termine dell’esercizio.

Lo smartwatch di Fitbit rileva continuamente il battito cardiaco per tracciare con più precisione le calorie bruciate, ottimizzare l’allenamento ma anche scoprire tendenze personalizzate. Così da organizzare al meglio la propria attività fisica. Inoltre, per chi fa attività fisica sarà un piacere sapere che con il Fitbit Versa 3 è possibile ascoltare musica, utilizzando popolari piattaforme di streaming musicale come Spotify. Tra le funzioni, molto utile è quella che ti avvisa della "zona cardio" in cui ci troviamo e ci aiuta a capire se ci stiamo impegnando abbastanza, se stiamo andando oltre i nostri limiti o se possiamo aumentare lo sforzo.

Il Fitbit Versa 3 è compatibile anche con i principali assistenti vocali, grazie all’integrazione con Alexa e Google Assistant. Questo ci consentirà di avere notizie e meteo, impostare promemoria per andare a dormire e sveglie, controllare i dispositivi smart home.

Fitbit Versa 3: prezzo e offerte

Una delle migliori offerte disponibili in questo momento su Amazon. Oggi troviamo il Fitbit Versa a un prezzo di 129€, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web a cui si aggiungono tutti i benefici riservati dal sito di e-commerce, come la spedizione e consegna in tempi brevi (anche in meno di ventiquattro) e la possibilità di fare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto. Una promo davvero speciale per un orologio che non vi deluderà.

Fitbit Versa 3