Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: affare del giorno

Sconto incredibile per il Google Pixel Watch 2: oggi lo trovi al minimo storico e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Funzionalità avanzate per la salute. Scoprilo subito

C’è un piccolo segreto nel mondo della tecnologia che molti tengono per sé e riguarda il momento migliore per acquistare un dispositivo che si sta seguendo da tempo. Ora ve lo sveliamo e vi forniamo anche una prova. Il momento migliore è quando sul mercato viene lanciato il modello successivo. Ed è esattamente quello che accade oggi con il Google Pixel Watch 2. Da pochissimi giorni è stato lanciato sul mercato la nuova versione (il Google Pixel Watch 3) e su Amazon il prezzo del modello dello scorso anno è crollato definitivamente. Da oggi lo trovi con uno sconto di ben il 38% e risparmi 150 euro su quello di listino.

Il Google Pixel Watch 2 ha caratteristiche e funzionalità veramente uniche. È la risposta dell’azienda di Mountain View all’Apple Watch ed è dotato di una scheda tecnica che lo rende uno dei migliori sul mercato. Non è un’esagerazione: con l’orologio smart di Google puoi fare veramente di tutto e monitora costantemente il tuo stato di salute la tua attività fisica. Inoltre, hai a disposizione tantissime app che lo rendono ancora più unico. A questo prezzo è un’occasione da non farti scappare.

Google Pixel Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato per il Google Pixel Watch 2. L’orologio smart è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 244,34 euro, con un risparmio netto che supera i 150 euro rispetto a quello di listino (i valori presenti nella pagina prodotto si riferisco al prezzo mediano e sono leggermente inferiori). Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il check-out. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno, mentre per il reso hai a disposizione quattordici giorni di tempo.

Google Pixel Watch 2: funzionalità e caratteristiche tecniche

Il Google Pixel Watch 2 è un orologio che si posiziona nella fascia alta del mercato ed è pensato per un utilizzo quotidiano. Dotato di tante funzioni molto utili, si distingue dagli altri smartwatch per la sua completa compatibilità con il mondo Android.

L’azienda di Mountain View ha fatto di nuovo centro e con il Google Pixel Watch 2 ha fatto un deciso salto in avanti nel settore. Il merito è anche del lavoro congiunto con Fitbit, una delle aziende leader nel settore dei wearable e che è stata acquistata da oramai diversi anni da Google. Oltre a essere dotato di uno schermo circolare ad alta luminosità e visibile anche sotto la luce del sole, lo smartwatch è equipaggiato con tre nuovi sensori pensati appositamente per il monitoraggio della tua salute. Puoi rilevare il battito cardiaco, la temperatura cutanea e lo stress in modo ancora più preciso, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. In caso di dati anomali, vieni avvisato in tempo reale e puoi condividere i tuoi dati con il medico curante. Nel caso in cui vengano rilevati segnali di stress, ottieni utili consigli e puoi diminuire la stanchezza mentale con sessioni di respirazione guidata. L’app ECG, invece, monitora la presenza della fibrillazione atriale. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con suggerimenti utili su cosa fare per migliorare il riposo notturno.

Per gli amanti dell’attività fisica c’è un set completo di allenamenti e applicazioni. Puoi scegliere tra tantissime modalità differenti e tutti i dati vengono raccolti per essere analizzati tramite le apposite app. L’allenamento a zone di frequenza cardiaca ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. Per chi vuole un coach virtuale sempre pronto a consigliarti su cosa fare, c’è la possibilità di attivare l’abbonamento a Fitbit Premium.

Tra le novità portate da Google c’è anche la possibilità di ricevere supporto immediato in caso di incidente o di problema di salute. Lo smartwatch contatterà automaticamente le persone a te vicine e condividerà con loro la tua posizione. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di un paio di giorni con un utilizzo normale. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e puoi installare tantissime app differenti.

