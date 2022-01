Sony presenta le Bravia XR: tecnologie esclusive e innovative

Un evento attesissimo quello della presentazione di Sony dei suoi nuovi televisori Bravia XR. Il motivo è semplice: garantiscono livelli straordinari di luminosità e prestazioni, grazie alle tecnologie esclusive e innovative utilizzate dalla casa produttrice.

La nuova serie di televisori BRAVIA XR comprende i modelli Serie MASTER Z9K 8K e X95K 4K Mini LED, Serie MASTER A95K, Serie MASTER A90K e A80K 4K OLED, e X90K 4K LED. Uno dei punti di forza di questi nuovi televisori è il processore Cognitive Processor XR, una tecnologia esclusiva usata da Sony che garantisce un controllo di precisione del sistema di retroilluminazione Mini LED di ultima generazione, in particolare sui modelli delle serie Z9K e X95K. Si ottengono così prestazioni eccellenti di qualità video, con neri ancora più profondi e toni medi più naturali. Anche il nuovo modello A95K è stato equipaggiato con il Cognitive Processor XR, che insieme alla XR Triluminos Max offre la più ampia palette cromatica mai vista su un televisore Sony. Scopriamo insieme le nuove tecnologie che equipaggiano gli innovativi e performanti televisori Sony Bravia XR.

Sony Bravia XR: luminosità senza pari

Durante il CES 2022 Sony ha presentato il rivoluzionario processore Cognitive Processor XR, che equipaggia tutti i nuovi modelli delle TV Bravia XR. Il processore è particolarmente innovativo, perché in grado di replicare le modalità di ascolto e di visione del cervello umano. Attraverso una analisi incrociata delle immagini riesce a ripulirle per restituire un effetto di profondità più realistico, un eccellente contrasto e coloro più vividi.

La tecnologia XR Backlight Master Drive invece sfrutta un algoritmo di oscuramento a zone sviluppato da Sony che permette di avere un controllo di precisione e indipendente delle migliaia di minuscoli Mini LED ultra-densi. Questo permette di ottenere una luminosità ancora maggiore, con neri più profondi, ma soprattutto nel caso dei toni medi si ottiene un’immagine con colori più naturali.

Sony Bravia XR: audio immersivo

Anche l’audio non è da meno, anzi garantisce esperienze audio-video sempre più immersive e integrate. Sony ha presentato due nuove tecnologie: Acoustic Surface Audio+ e Acoustic Multi-Audio. Si tratta di due tecnologie che garantiscono l’esatta corrispondenza tra emissione sonora e immagini riprodotte sullo schermo.

Inoltre, le nuove TV Bravia XR sono progettate per funzionare in modo eccellente con il nuovo speaker indossabile di Sony, il modello SRS-NS7, in modo da garantire un’esperienza acustica ottimizzata grazie alla tecnologia 360 Spatial Sound Personalizer. I nuovi televisori sono abbinati a una vasta gamma di prodotti come soundbar e Home Theater e progettati per garantire esperienze come al cinema.

Bravia XR: perfette per Netflix e PlayStation

Le nuove televisioni Bravia XR offrono poi alcune modalità pensate appositamente per migliorare la visione di film e serie tv in streaming, oppure per le sessioni di gaming. Grazie alla modalità Netflix Adaptive Calibrated Mode, il televisore sfrutta un sensore di luce ambientale per assicurare una riproduzione delle immagini che sia il più possibile fedele all’intento artistico dell’autore. In questo modo, dalla collaborazione tra Sony e Netflix, si garantisce una riproduzione dei colori, contrasti e movimenti in modo preciso, in qualsiasi condizione di luce.

Per i gamer, invece, c’è la modalità perfetta per giocare con la propria console Sony e il nome è un programma: Perfect for PlayStation 5. I televisori Bravia XR e la console next-gen di Sony offrono un’esperienza di gaming straordinaria, grazie all’ottimizzazione in automatico le immagini: vengono selezionate le migliori impostazioni per la console PS5 e grazie al supporto 4K 120 fps, e allo standard HDMI 2.1, l’esperienza di gioco è assolutamente fluida, immediata e immersiva.