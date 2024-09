Sony Bravia 9 da 65 pollici arriva in Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sony ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato europeo del nuovo smart TV Sony Bravia 9 nella versione da 65 pollici che va ad affiancarsi ai modelli da 75 e da 85 pollici presentati dal colosso giapponese ad aprile di quest’anno.

Un dispositivo che, anche stavolta, va a posizionarsi nella fascia medio-alta del mercato e che utilizza un nuovo sistema di retroilluminazione mini LED che, grazie ai micro-controller già visti sui modelli più grandi, garantisce una migliore efficienza e una maggiore luminosità dello schermo con un controllo delle zone di illuminazione più preciso anche se, al momento, i dati per questo modello specifico non sono ancora disponibili.

Sony Bravia 9 da 65 pollici: scheda tecnica

La nuova smart TV Sony Bravia 9 ha uno schermo LCD da 65 pollici con retroilluminazione Mini LED che sfrutta la tecnologia XR Backlight Master Drive per regolare nel dettaglio tutte le zone dei mini-LED e aumentare il contrasto.

Ancora non confermate ufficialmente le altre specifiche sul pannello ma sappiamo che anche su questa versione ci sarà la tecnologia X-Anti Reflection, sviluppata per ridurre i riflessi e l’abbagliamento causato dalle fonti luminose (come il sole o le lampade dentro casa). Presente anche il sistema X-Wide Angle di Sony, che serve ad aumentare l’angolo di visione massimo.

Il processore è di nuovo il Cognitive Processor XR, in grado di utilizzare i sofisticati algoritmi AI proprietari, per migliorare la qualità del video e dell’audio. Con questo chip, inoltre, Sony promette anche un riconoscimento automatico delle scene in riproduzione più efficiente, con una resa visiva dettagliata e colori molti più nitidi rispetto ai precedenti modelli.

Non dovrebbe mancare nemmeno la funzione Voice Zoom 3 che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere i dialoghi e ad amplificarli in tempo reale e Acoustic Center Sync, per sincronizzare il televisore con le soundbar Sony e migliorare ulteriormente la resa sonora.

Torna, anche sul Sony Bravia 9 da 65 pollici, la tecnologia Acoustic Multi-Audio+ con suono che, grazie gli speaker installati all’interno del TV, viene sincronizzato perfettamente con l’immagine in riproduzione per rendere l’audio più immersivo.

Sul fronte delle connessioni non abbiamo le specifiche ufficiali ma, in base a quanto visto sui modelli da 75 e da 85 pollici, con buone possibilità ci saranno quattro porte HDMI (una con eARC/ARC), una porta Ethernet, il WiFi e il Bluetooth.

Presente anche stavolta la modalità Studio Calibrated disponibile per Sony Pictures Core (la piattaforma di streaming di Sony) Netflix e Prime Video, una tecnologia sviluppata per ottimizzare la riproduzione dei contenuti presenti su queste piattaforme.

Sony Bravia 9 da 65 pollici: prezzo e disponibilità

Stando alle informazioni ufficiali condivise dall’azienda giapponese, il nuovo Sony Bravia 9 da 65 pollici sarà disponibile in Europa a partire da novembre 2024 anche se, al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sui prezzi per i singoli Paesi che, con buone possibilità, saranno pubblicati sul sito ufficiale già dalle prossime settimane.