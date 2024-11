Smart TV Sony Bravia XR-75X90L, un colosso da 75 pollici al minimo storico

Fonte foto: Sony

Le smart TV a marchio Sony sono molto apprezzate dal grande pubblico, perché da sempre sinonimo di grande qualità.

Non fa eccezione il Sony Bravia XR-75X90L, colosso di ben 75 pollici che va a posizionarsi nella fascia medio-alta del mercato. Parliamo di un televisore potente e versatile, con un set di funzioni che possono soddisfare anche l’utente più esigente e accompagnarlo sia nell’utilizzo quotidiano tra canali in chiaro e piattaforme di streaming e sia nel gaming, grazie alla piena compatibilità con PlayStation 5.

Su Amazon è disponibile a un prezzo davvero irripetibile che scende sotto i 1.500 euro arrivando al minimo storico.

Sony Bravia XR-75X90L – Schermo da 75 pollici – Android TV

Smart TV Sony BRAVIA XR-75X90L: scheda tecnica

La Sony Bravia XR-55X90L ha uno schermo LCD che misura 75 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 100/120 Hz. L’apparecchio è compatibile anche con i formati HDR10, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Per quanto riguarda la retroilluminazione questa smart TV utilizza una tecnologia Full LED Array Local Dimming con funzione XR Contrast Booster che gestisce le zone di local dimming per una migliore qualità dei neri e un contrasto elevato.

A bordo c’è un Cognitive Processor XR sviluppato per elaborare immagini e audio utilizzando complessi algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Sony. Il sistema operativo è Android TV che permette all’utente di accedere allo store di Big G e scaricare decine di applicazioni, come quelle per le varie piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

Questo device consente anche di accedere a Bravia Core, il servizio di streaming di Sony con tutti i film prodotti da Sony Pictures, ottimizzati proprio per la serie Bravia. Non mancano nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte delle connessioni ci sono quattro ingressi HDMI, due porte USB, un ingresso ottico e l’Ethernet. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono WiFi 5 e il Bluetooth 4.2.

Altra particolarità di questa smart TV sono i diversi attuatori integrati nello schermo in grado di utilizzare tecnologia Acoustic Multi Audio che trasforma lo schermo in una sorta di grande altoparlante compatibile anche con Dolby Atmos e DTS:X. Molto interessante anche l’Acoustic Center Sync che permette di sincronizzare gli speaker del televisore con le soundbar Sony per migliorare ulteriormente la resa sonora.

C’è anche la modalità Game che consente di utilizzare questo televisore con le console di nuova generazione (come la PlayStation 5 prodotta sempre da Sony) garantendo l’accesso alle funzionalità specifiche per il gaming, come l’Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, sviluppate per regolare le impostazioni del televisore adattandole ai giochi in riproduzione.

Smart TV Sony Bravia XR-75X90L: l’offerta su Amazon

La Smart TV Sony Bravia XR-75X90L ha un prezzo di listino è di 1.999 euro ma con le offerte Amazon per le prossime ore si scende a 1.499 euro (-25%, -500 euro) uno sconto davvero irripetibile che permette di portare a casa questo colosso da 75 pollici a un prezzo pazzesco.

