Sony, con lo sconto Black Friday il prezzo dello smart TV crolla: affare del giorno

Fonte foto: Sony

Le offerte imperdibili in questo Black Friday di Amazon di certo non mancano, ma ce ne sono alcune più di altre che riescono a catturare l’attenzione in modo particolare. Una di queste promo riguarda l’ottimo smart TV Sony Bravia da 32 pollici, un modello compatto e con una dimensione che oramai non si trova più sul mercato, nonostante siano ancora molto richiesti. Il televisore in poche ore è diventato un vero best-buy e il motivo principale è lo sconto del 52% disponibile su Amazon. Una promo flash che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo da diventare il prodotto del giorno.

Il televisore è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo e per TV con uno schermo di queste dimensioni. La qualità delle immagini è elevata e il merito è del processore che migliora in tempo reale il contenuto che stai vedendo. I colori sono vividi e naturali e assicurano una visione immersiva di qualsiasi film e serie TV. Inoltre, tra le caratteristiche più importanti c’è la presenza del sistema operativo Android TV e delle sue oltre 1.000 app che puoi installare, tra cui tutte quelle dedicate alle piattaforme di video streaming.

Smart TV Sony Bravia 32 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Sony Bravia 32 pollici: prezzo, offerta e sconto

L’occasione è di quelle veramente ottime e in puro stile Black Friday. Oggi trovi lo smart TV Sony Bravia da 32 pollici a un prezzo di 213,70 euro grazie allo sconto del 52%. Lo paghi meno della metà e approfitti anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Un prezzo che lo fa diventare immediatamente un best-buy e il telefono da acquistare in questa fascia di prezzo. Non a caso ha ricevuto anche l’etichetta "Scelta Amazon" riservata solamente a quei prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Lo smart TV è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa in tempi record. Amazon ha impreziosito l’offerta con un ulteriore vantaggio: il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2025, in modo da darti tutto il tempo necessario per provarla o per regalarla in vista del Natale.

Smart TV Sony Bravia 32 pollici

Smart TV Sony Bravia 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Non sempre si ha in casa lo spazio necessario per posizionare in camera, in cucina o nel salotto un TV con una diagonale di almeno 43 pollici. In un mercato nel quale i produttori puntano solo sui modelli extra-large, trovare un televisore compatto da 32 pollici è diventato oramai un’impresa. Per questo motivo quando se ne trova uno prodotto da un brand come Sony e dotato di componenti di ottime qualità, bisogna acquistarlo subito.

Le qualità di questo televisore sono sotto gli occhi di tutti. Lo schermo da 32 pollici assicura immagini in alta risoluzione, migliorate anche dal sistema BRAVIA ENGINE che le elabora per eliminare qualsiasi presenza di rumore che possa peggiorare la qualità del contenuto che stai guardando. Supporta anche l’HDR 10 per un’esperienza visiva ulteriormente migliorata.

L’altra caratteristica che lo rende uno dei migliori televisori da 32 pollici disponibili sul mercato è la presenza del sistema operativo Android TV. Puoi scegliere dii installare tutte le app che vuoi, comprese quelle delle piattaforme di video streaming che utilizzi maggiormente. Essendo un televisore con il sistema operativo di Google, trovi a bordo anche l’assistente vocale Google Assistente e il sistema Chromecast per trasmettere sullo schermo del TV foto e video presenti sul tuo smartphone.

Da non trascurare un’ultima caratteristica che solitamente non trovi sugli altri TV. Collegando un hard disk esterno alla porta USB del televisore puoi anche registrare i tuoi programmi preferiti per rivederli quando vuoi.

Smart TV Sony Bravia 32 pollici