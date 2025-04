Fonte foto: Sony

Le Sony WH-CH520 sono in offerta e rappresentano uno dei modelli più interessanti del momento: si tratta di cuffie wireless over ear che, grazie al collegamento Bluetooth, possono essere abbinate a un gran numero di dispositivi, offrendo sempre prestazioni eccellenti e un’autonomia al top.

Con la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare le cuffie Sony WH-CH520 con un prezzo scontato di 39 euro invece di 69,99 euro. Si tratta di uno sconto del 44% che fa la differenza e rende il modello un vero e proprio affare. La promozione è valida per diverse colorazioni delle cuffie. Per accedere alla promo basta premere sul banner seguente.

Sony WH-CH520

Sony WH-CH520: scheda tecnica

Le Sony WH-CH520 sono delle ottime cuffie over ear che, grazie al supporto alla connettività Bluetooth, possono essere facilmente abbinate a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi, considerando anche il supporto alla connettività Multipoint (con possibilità di passaggio da un dispositivo all’altro in modo rapido). Per un abbinamento veloce c’è il supporto alle funzioni Fast Pair, per gli smartphone e i tablet Android, e Swift Pair, per i computer Windows.

Le cuffie, inoltre, integrano un microfono, per la gestione delle chiamate, con la cancellazione dei rumori ambientali per migliorare la resa sonora delle conversazioni anche in ambienti non particolarmente silenziosi. Tra le specifiche tecniche troviamo anche il supporto alla tecnologia DSEE per l’upscaling di ogni brano, al 360 Reality Audio e la possibilità di sfruttare un EQ a 5 bande, personalizzabile tramite l’app Sound Connect, tramite una serie di preset o anche andando a intervenire manualmente su tutti i parametri.

Da segnalare, inoltre, anche un’autonomia davvero ottima. Con una sola carica della batteria, infatti, le cuffie possono garantire fino a 50 ore di utilizzo. C’è anche la possibilità di sfruttare il supporto alla ricarica rapida: con 3 minuti di ricarica, infatti, è possibile ottenere ben 90 minuti di autonomia. Le Sony WH-CH520 sono anche molto leggere (appena 147 grammi) e confortevoli da indossare, anche per un lungo periodo di tempo.

Sony WH-CH520: l’offerta di Amazon

Grazie alla nuova promozione di Amazon c’è la possibilità di acquistare le Sony WH-CH520 con un prezzo scontato di 39 euro, per uno sconto complessivo del 44% sul listino. L’offerta in questione è valida per diverse colorazioni delle cuffie Sony. Tutte le varianti sono vendute direttamente da Amazon e sono disponibili con consegna rapida e gratuita. Per scegliere la versione da comprare basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi selezionare la colorazione desiderata. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Sony WH-CH520