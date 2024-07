Fonte foto: r.classen / Shutterstock.com

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, il piano Deluxe di Spotify sta arrivando. Questa volta non si tratta di un rumor ma di una vera e propria conferma ufficiale. Il nuovo piano top di gamma di Spotify, che introdurrà anche l’audio lossless, è stato anticipato dal CEO di Spotify, Danel Ek, che ha anche fornito alcune anticipazioni in merito al costo mensile che sarà richiesto agli utenti pronti a passare alla versione più completa del servizio di streaming.

Spotify Deluxe: quanto costerà

La versione Deluxe di Spotify si andrà a posizionare al di sopra dell’attuale piano Premium, disponibile in Italia con un costo di 10,99 euro al mese. Il nuovo piano, anticipato da Ek, dovrebbe costare 5 dollari in più rispetto alla versione Premium. Di conseguenza, in Italia, il nuovo piano potrebbe costare 15,99 euro al mese.

Per il momento, Spotify non ha chiarito se anche per il piano Deluxe ci saranno versioni Family, Duo e Student che permetteranno di ridurre la spesa, rispettivamente alle famiglie, alle coppie e agli studenti, come già avviene per il piano Premium. Il lancio di questo nuovo abbonamento, almeno inizialmente, potrebbe essere limitato ad alcuni mercati.

Si tratta, in ogni caso, di un elemento centrale della strategia futura dell’azienda, sempre alla ricerca di nuovi contenuti per arricchire il valore dei propri abbonamenti e incrementare le entrate, rendendo profittevole, in pianta stabile, il servizio di streaming che, nonostante l’enorme bacino di utenti (246 milioni in tutto il mondo, considerando solo gli abbonamenti a pagamento), deve fare i conti con margini di guadagno ridotti.

Spotify non ha fornito stime in merito agli obiettivi del nuovo piano Deluxe. Secondo Ek, però, al momento c’è un “buon sottoinsieme” di utenti che pagano un abbonamento a Spotify che sarebbero pronti a passare alla versione top di gamma, aggiungendo 5 dollari in più alla propria sottoscrizione.

Spotify Deluxe: quando arriva

Per il momento, Spotify non ha fornito informazioni ufficiali in merito alla data di lancio del piano Deluxe. L’idea di aggiungere un piano di questo tipo risale al 2021, quando Spotify iniziò a studiare la possibilità di introdurre un abbonamento “super premium” con l’audio lossless e costo maggiorato rispetto alla versione Premium.

In questi tre anni, rumor dopo rumor, lo sviluppo è continuato ma Spotify non ha ancora lanciato la nuova versione Deluxe. Anche se non c’è ancora una data, appare evidente che il lancio sia molto vicino. La nuova sottoscrizione top di gamma di Spotify potrebbe, infatti, essere accessibile agli utenti nel giro di poche settimane.