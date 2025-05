L’app ha lanciato una nuova funzione, attiva di default per tutti gli utenti con meno di 18 anni, che ogni sera propone esercizi di respirazione per addormentarsi

Fonte foto: MisterGadget.Tech/Shutterstock

TikTok è noto per il suo potere quasi ipnotico: ci si propone di trascorre solo pochi minuti sull’app e poi ci si ritrova senza accorgersene a scorrere video per ore. Non a caso, online si ironizza spesso su quanto tempo TikTok riesca a “rubare” alle nostre vite e su come contribuisca a notti insonni, tra scroll compulsivi e contenuti senza fine. In questo contesto, certamente un po’ sorprende che sia proprio TikTok a lanciare una funzione pensata per aiutare gli utenti a rilassarsi e a dormire meglio. In sintesi, si tratta di esercizi di meditazione guidata per favorire il rilassamento serale e contrastare l’uso eccessivo notturno dell’app.

Esercizi di respirazione su TikTok: cosa sono e come funzionano

TikTok ha annunciato negli scorsi giorni il lancio di esercizi di meditazione e respirazione guidata all’interno dell’app. La nuova funzione è stata testata su un gruppo selezionato di adolescenti all’inizio del 2025 e ora è diventata disponibile per tutti gli utenti.

Per gli utenti sotto i 18 anni, la funzione meditazione sarà attivata di default (in Italia l’età minima richiesta ufficialmente per iscriversi all’app è 13 anni). Se un adolescente utilizza l’app dopo le 22, il feed “Per Te” verrà interrotto da un esercizio di meditazione guidata il cui scopo è incoraggiare l’utente a rilassarsi e a prepararsi al sonno

Gli adulti (ovvero, gli utenti con più di 18 anni) interessati a questa funzione di meditazione possono attivarla accedendo alla pagina relativa alle impostazioni del Tempo di utilizzo dell’app, dalla quale si può flaggare l’opzione “Ore di sonno”. È anche possibile scegliere a che ora si desidera visualizzare ogni sera l’esercizio di meditazione.

In cosa consiste questo esercizio? In sostanza, l’app propone uno schermo con una grafica o un’immagine rilassante, musica soft in sottofondo ed esercizi di respirazione guidati. Come noto, infatti, gli esercizi di respirazione – cioè respirare in modo lento, profondo e consapevole – possono aiutare a dormire perché inducono un rilassamento profondo, sia fisico che mentale.

Questo accade perché respirare lentamente e in modo controllato stimola il sistema nervoso parasimpatico, responsabile delle funzioni di riposo, e contribuisce a rallentare il battito cardiaco e a ridurre la pressione sanguigna, inducendo uno stato di calma che favorisce l’addormentamento.

Adolescenti su TikTok: così l’app vuole aiutarli a dormire meglio

Se gli utenti bambini o adolescenti scelgono di ignorare il messaggio con gli esercizi di meditazione e di respirazione e di continuare a usare l’app, verrà mostrato un secondo avviso a schermo intero che li inviterà nuovamente ad andare a dormire.

TikTok è consapevole del suo enorme impatto tra i più giovani e sta cercando, anche con questa nuova opzione, di occuparsi in qualche modo del benessere mentale dei suoi utenti adolescenti, o quanto meno del modo in cui utilizzano l’app – che si punta a far diventare più consapevole. Negli ultimi anni, l’azienda ha introdotto diverse funzionalità pensate tra le altre cose anche per limitare i potenziali effetti negativi dell’uso prolungato della piattaforma, rispondendo alle pressioni di famiglie, esperti e legislatori.

A tal proposito, TikTok ha annunciato la donazione di 2,3 milioni di dollari in crediti pubblicitari a 31 organizzazioni attive nella salute mentale in 19 Paesi, tramite il suo Mental Health Education Fund.