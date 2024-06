Fonte foto: Foto: Unsplash

Brutte notizie per gli utenti Spotify. La piattaforma di streaming musicale più celebre al mondo ha deciso di modificare nuovamente i prezzi a discapito degli abbonati. Negli Stati Uniti, l’azienda ha deciso infatti di reintrodurre il vecchio piano Premium, sotto il nome di Basic. Questa novità non è stata ancora annunciata in Europa, ma è probabile che nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche in Italia, così come nuove tariffe per gli utenti.

Spotify: nuovi prezzi negli Stati Uniti

Per evitare confusioni basti pensare che, a livello di costo, questo nuovo piano Basic altro non è che il piano Premium, ma senza il recente aumento di 1 dollaro al mese.

Il suo prezzo mensile è quindi di 10,99 dollari e permette agli utenti di ascoltare musica e podcast senza pubblicità, anche in modalità offline. Dall’altro lato, il vecchio piano Premium si chiama adesso Premium Individual. Il suo prezzo è di 11,99 dollari al mese e, a differenza di Basic, gli utenti possono anche ascoltare 15 ore di audiolibri.

Questo purtroppo non è l’unico cambiamento annunciato da Spotify. Dopo le prime indiscrezioni della scorsa primavera, l’azienda ha infatti deciso di confermare l’aumento di prezzo dei suoi piani.

Oltre a Premium Individual, il piano Premium Duo (due persone con lo stesso indirizzo) passerà a 16,99 dollari al mese, il piano Premium Family (massimo 6 persone con lo stesso indirizzo) passerà a 19.99 dollari al mese, mentre l’ascolto dei soli audiolibri costerà 9,99 dollari al mese per 15 ore di ascolto mensile. Al momento, l’unico piano che resta invariato è Student, al prezzo di 5,99 dollari al mese.

Naturalmente, c’è molto malcontento tra gli utenti rispetto alle decisioni di Spotify. La decisione di aggiungere un nuovo piano ed aumentare ancora i prezzi (la seconda volta in un anno) potrebbe portare ad una rivolta silenziosa, con il passaggio di vecchi utenti a piattaforme alternative, come Amazon Music o YouTube Music.

Spotify: la situazione prezzi in Italia

Come accennato, in Italia al momento la situazione prezzi non è cambiata. Il piano più economico rimane ancora l’Individual, al prezzo di 10,99 euro al mese. Duo e Family avranno invece un costo (rispettivamente) di 14,99 euro e 17,99 euro al mese. Infine, l’offerta Student ha un costo di 5 euro al mese.

A differenza degli Stati Uniti, in Italia non esiste ancora l’opzione Audiobook. Tuttavia, Spotify potrebbe introdurre questa nuova sezione in un aggiornamento futuro.